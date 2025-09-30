Μια απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση του θανάτου ενός 32χρονου άνδρα στην Κύπρο, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ότι έχασε τη ζωή του σε τραγικό ατύχημα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έφερε στο φως διαφορετικά δεδομένα.

Ο Gerome Zarate De Castro, υπήκοος των Φιλιππίνων, βρέθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σοβαρά τραυματισμένος και αιμόφυρτος έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Αρχικά, οι πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες ενίσχυαν την εκδοχή ενός ενδοοικογενειακού καυγά ανάμεσα στον 32χρονο άνδρα και τη 26χρονη σύντροφό του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η νεαρή γυναίκα, τον είχε κλειδώσει έξω από το δωμάτιο τους και εκείνος, στην προσπάθειά του να μπει από το μπαλκόνι, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό.

Αυτή ήταν η εκδοχή που έδωσε όταν κάλεσε το ασθενοφόρο και ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν φαινόταν να αμφισβητεί τη μαρτυρία της. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε τα δεδομένα και οδήγησε στη σύλληψή της.

Ο 32χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, δεν θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πτώση.

Η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε αιμορραγικό σοκ, συνέπεια ρήξης του σπλήνα και εκτεταμένης εσωτερικής αιμορραγίας. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τις Αρχές στο συμπέρασμα πως ο άνδρας είχε δεχθεί επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, η 26χρονη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση ενώ το όπλο του εγκλήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.