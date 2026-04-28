O Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απηύθυνε μια «τρομακτική προειδοποίηση δύο λέξεων» προς τον Βασιλιά Κάρολο σχετικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανάγνωση χειλιών που διενήργησε ειδικός κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ ισχυρίζεται ότι αποκωδικοποίησε μια ιδιωτική συνομιλία ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Βασιλιά Κάρολο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά το απογευματινό τσάι, ο Κάρολος και η Καμίλα παρευρέθηκαν σε δεξίωση στον κήπο του Λευκού Οίκου, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην Ολυμπιονίκης Τομ Ντέιλι και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Πριν από την επίσκεψη, ο πρόεδρος Τραμπ είχε διαβεβαιώσει ότι ο Κάρολος και η Καμίλα θα είναι «απόλυτα ασφαλείς» στις ΗΠΑ, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το προηγούμενο Σάββατο. Το Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι, παρά το περιστατικό, η επίσκεψη θα «προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί», αλλά με ορισμένες «προσαρμογές», σύμφωνα με πηγές του Παλατιού.

Κατά την υποδοχή του βασιλικού ζεύγους από τον πρόεδρο και την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ φέρεται να ψιθύρισε μερικές φράσεις στον Κάρολο.

Η αρχική συνομιλία δεν καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες. Όπως δήλωσε η Χίκλινγκ στην εφημερίδα Daily Mail ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε τόσο στους πυροβολισμούς του Σαββάτου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου όσο και στις πρόσφατες συζητήσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αυτοί οι πυροβολισμοί…», φάνηκε να λέει ο Τραμπ. «Προτιμώ να μην μείνω εδώ πολύ ώρα», φάνηκε να απαντά ο βασιλιάς. «Νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ».

Η Νίκολα πιστεύει ότι ο Τραμπ ρώτησε τον βασιλιά Κάρολο αν ήταν καλά, προσθέτοντας: «Δεν είναι καλό αυτό. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, αλλά τώρα είμαι». Ο Τραμπ στη συνέχεια άλλαξε προφανώς θέμα, λέγοντας στον βασιλιά ότι είχε έρθει σε επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάω με τον Πούτιν», φέρεται να είπε τότε ο Τραμπ: «Θέλει πόλεμο».

Σύμφωνα με τον Νικόλα, ο βασιλιάς Κάρολος πρότεινε να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα σε μεταγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, ο Τραμπ επέμεινε: «Έχω την αίσθηση… ότι αν έκανε ό,τι είπε, θα εξόντωνε τον πληθυσμό». Ο μονάρχης προσπάθησε να στρέψει τη συζήτηση αλλού για άλλη μια φορά, λέγοντας, σύμφωνα με πληροφορίες: «Κάποια άλλη φορά».

Πηγή: Express