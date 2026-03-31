Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν κρατική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Η επίσκεψη προκαλεί αντιδράσεις από Βρετανούς βουλευτές και πολιτικούς, καθώς θα λάβει χώρα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή και μιας περιόδου αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα της επίσκεψης θα «γιορτάσει τους ιστορικούς δεσμούς και τις σημερινές διμερείς σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την ευκαιρία της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας».

Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα ταξιδέψουν στις Βερμούδες. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του μονάρχη σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος από την άνοδό του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον, που συνδέονται με πάνω από 250 χρόνια κοινής ιστορίας, έχουν αναπτύξει μια «ειδική σχέση», η οποία χαρακτηρίζεται από στενούς διπλωματικούς, στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ είχε πραγματοποιήσει τέσσερις κρατικές επισκέψεις στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους το 1976 για τον εορτασμό της 200ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας και το 1991, όταν εκφώνησε ιστορική ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός θαυμαστής της βασιλικής οικογένειας, δήλωσε στα μέσα Μαρτίου από τον Λευκό Οίκο ότι «ανυπομονεί να δει τον Βασιλιά».

Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, επικρίνοντας ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν στηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση.

Μετά τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πολλοί Βρετανοί βουλευτές δήλωσαν ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ υπό αυτές τις συνθήκες.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι ζήτησε την ακύρωση του ταξιδιού, καταδικάζοντας τον «παράνομο πόλεμο» του Τραμπ στο Ιράν και κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «προσβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο επανειλημμένα».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων, βουλευτής των Εργατικών Έμιλι Θόρνμπερι, υποστήριξε πρόσφατα ότι θα ήταν «ασφαλέστερο να αναβληθεί» η επίσκεψη, προειδοποιώντας πως ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια «ντροπιαστική» θέση.

Αντιδράσεις από την Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Λονδίνο Γουόρεν Στίβενς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» η ακύρωση της επίσκεψης του Καρόλου στις ΗΠΑ, παρά τις επικρίσεις Βρετανών πολιτικών για τις φραστικές επιθέσεις του Τραμπ κατά της Βρετανίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 49% των Βρετανών θεωρεί ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να πραγματοποιήσει αυτή την επίσκεψη, γεγονός που αποτυπώνει το διχασμένο κλίμα γύρω από το ταξίδι.