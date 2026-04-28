Ένα ρωσικό υπερπολυτελές γιοτ που συνδέεται με έναν από τους στενότερους συμμάχους του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, μεταδίδει το BBC.

Το πολυτελές σκάφος Nord, μήκους 142 μέτρων, το οποίο συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο υπό κυρώσεις Αλεξέι Μορντάσοφ, ταξίδεψε από το Ντουμπάι προς τη Μουσκάτ του Ομάν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά πλοία που έχουν περάσει από τα στενά τους τελευταίους μήνες.

Το Ιράν έχει πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τη Ρωσία, την ώρα που συνεχίζεται η αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την επαναλειτουργία της θαλάσσιας διόδου.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ, καθιστώντας τα κρίσιμο σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Αν και ο Μορντάσοφ, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν, δεν αναφέρεται ως επίσημος ιδιοκτήτης του σκάφους, τα έγγραφα του Nord δείχνουν ότι το 2022 είχε καταχωρηθεί σε εταιρεία που ανήκει στη σύζυγό του.

Η αξία του Nord εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια δολάρια και, σύμφωνα με τα δεδομένα της πλατφόρμας Marine Traffic, απέπλευσε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής, φτάνοντας στη μαρίνα Al Mouj στην πρωτεύουσα του Ομάν το πρωί της Κυριακής.

Η ένταση στον Κόλπο και οι επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου

Η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο βρίσκεται σήμερα σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά πριν από την έναρξη των συγκρούσεων, γεγονός που έχει συμβάλει στην άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε τη Δευτέρα στα 109 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν εξακολουθεί να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιβάλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με χάρτη με τίτλο “US blockade of Iran’s Gulf coast”, η νότια ακτογραμμή του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ εμφανίζονται με κόκκινο, υποδηλώνοντας τον αποκλεισμό. Το Nord, με ρωσική σημαία, κατάφερε να περάσει από τα στενά, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα ιδιωτικά σκάφη αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών.

Διπλωματικές κινήσεις Μόσχας – Τεχεράνης

Καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες, η Τεχεράνη επικεντρώνει αυτή την εβδομάδα τις διπλωματικές της προσπάθειες στην ενίσχυση της σχέσης της με τη Μόσχα.

Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τη Δευτέρα στην Αγία Πετρούπολη ιρανική αντιπροσωπεία, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί να χαρακτηρίζει τη συνεργασία των δύο χωρών ως “στρατηγική σχέση”.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός “πολεμά με θάρρος για την κυριαρχία του απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ”.

Ο Αραγτσί ανάρτησε φωτογραφίες στην πλατφόρμα X, όπου εμφανίζεται να ανταλλάσσει χειραψία και χαμόγελα με τον Πούτιν και τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Έγραψε: “Τα πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς οι σχέσεις μας συνεχίζουν να αναπτύσσονται, εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για την αλληλεγγύη και καλωσορίζουμε τη ρωσική υποστήριξη στη διπλωματία.”

Το υπερπολυτελές Nord και οι κυρώσεις

Σύμφωνα με το περιοδικό Superyacht Times, το Nord διαθέτει πισίνα, υποβρύχιο και ελικοδρόμιο. Ο Μορντάσοφ έχει τεθεί στο στόχαστρο δυτικών κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Παρά τις εκκλήσεις δυτικών κυβερνήσεων, το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες δεν έχουν κατασχέσει το σκάφος. Ο Μορντάσοφ είναι πρόεδρος της χαλυβουργίας Severstal, με την περιουσία του να εκτιμάται από το Forbes στα 37 δισ. δολάρια. Δεν έχει διευκρινιστεί αν βρισκόταν στο πλοίο κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.