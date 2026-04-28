Ισως δεν έχει αναλυθεί ή σχολιαστεί όσο θα έπρεπε η διπλή πρωτιά που είχε ο Ολυμπιακός με δύο παίκτες του να μπαίνουν στην κορυφαία πεντάδα της Ευρωλίγκας.

Από τη μια ο Βεζένκοφ. Και από την άλλη ο Μιλουτίνοφ. Κι αν για τον Βεζένκοφ τα λόγια περιττεύουν, καθόσον η σύνδεσή του με το αντίπαλο καλάθι είναι μοναδική, ποτέ ένα «4άρι» δεν είχε τόσο «εύκολο» το σκορ, τι να πεις αλήθεια για τον Νίκολα;

Ο Σέρβος σέντερ κάνει μυθική σεζόν, ίσως την καλύτερη της καριέρας του στην Ευρωλίγκα. Θυμίζει μάλιστα, τον Μιλουτίνοφ του πρώτου περάσματος από τον Ολυμπιακού, τον παίκτη που με τις εμφανίσεις του τότε έκανε μεταγραφή στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2020).

Γιατί εκτοξεύτηκε εφέτος ο «Μίλου»; Ισως γιατί …παίζει μόνος στη θέση του σέντερ! Είναι μια εξήγηση. Νιώθει και είναι πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Εκκινεί στην πρώτη πεντάδα και αυτό ανεβάζει στα ουράνια την ψυχολογία του.

Θυμάστε, αλήθεια, τι συνέβαινε μέχρι τον τραυματισμό του Φαλ; Ο Γάλλος έμπαινε στην αρχή του αγώνα και ο Μιλουτίνοφ μετά, σε μια προσπάθεια του Γιώργου Μπαρτζώκα να μοιράσει χρόνο συμμετοχής και να πάρει από τους πολύ αξιόλογους σέντερ τον καλύτερό τους εαυτό.

Μόνο εύκολο δεν είναι κάτι τέτοιο- δύσκολα ισορροπείς σε παρόμοιες καταστάσεις. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, λοιπόν, χωρίς αντίλογο ο βασικός σέντερ του εφετινού Ολυμπιακού, κάνει «πράγματα και θαύματα», είναι ο Νο1 στην Ευρωλίγκα στη θέση των ψηλών, μπροστά και από τον Ταβάρες.

Το μεγάλου ατού των Ερυθρόλευκων εν όψει των ραντεβού με τη Μονακό στα play offs, που ίσως δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όσο πολλοί νομίζουν και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Να πάμε, τώρα, στον Σιλβέν Φρανσίσκο; Τον έφερε ο Βασίλης Σπανούλης στο Περιστέρι τη σεζόν ’22-’23. Ο βραχύσωμος Γάλλος γκαρντ υπήρξε δυναμικός και συνεπής στο παιχνίδι του, ώρες ώρες καταπληκτικός σε τρίποντα και έλεγχο του ρυθμού, μαζί του το Περιστέρι έκανε εξαιρετική σεζόν.

Και μετά έφυγε για τη Γερμανία. Δεν έκανε «κλικ» στους εδώ προπονητές, ατζέντηδες και παράγοντες. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, η περίπτωσή του εξετάζεται! Με άλλα οικονομικά δεδομένα, ασφαλώς!