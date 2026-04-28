Το νέο σκίτσο του Αρκάς έρχεται να σχολιάσει με τον γνώριμο, καυστικό του τρόπο την καθημερινότητα – αυτή τη φορά βάζοντας στο στόχαστρο την ενημέρωση και την επίδρασή της στη ζωή μας.

Στο σκίτσο βλέπουμε δύο άνδρες στην κουζίνα. Ο ένας, ντυμένος μάγειρας, ανακατεύει μια κατσαρόλα που αχνίζει. Ο δεύτερος τον ρωτά: «Τι μαγειρεύεις;» για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «Ειδήσεις». Το λογοπαίγνιο είναι απλό αλλά ιδιαίτερα εύστοχο: οι ειδήσεις παρουσιάζονται σαν ένα «μαγείρεμα», μια διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης της πραγματικότητας.

Ο Αρκάς αξιοποιεί μια διαχρονική μεταφορά — το «μαγείρεμα» της πληροφορίας — για να θίξει ζητήματα αξιοπιστίας, χειραγώγησης και υπερβολής στα ΜΜΕ. Η εικόνα της κατσαρόλας που βράζει υποδηλώνει ότι οι ειδήσεις δεν είναι απλώς καταγραφή γεγονότων, αλλά προϊόν που «παρασκευάζεται», συχνά με δόσεις υπερβολής ή επιλεκτικής παρουσίασης.

Παράλληλα, το σκίτσο μπορεί να διαβαστεί και ως σχόλιο για την υπερκατανάλωση ειδήσεων. Όπως το φαγητό, έτσι και η ενημέρωση καταναλώνεται καθημερινά — όμως τι ακριβώς «σερβίρεται» στο κοινό; Και πόσο επηρεάζει τη διάθεσή του;

Με λιτές γραμμές και χιούμορ, ο Αρκάς καταφέρνει για ακόμη μια φορά να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση. Δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση, αλλά θέτει το ερώτημα: μήπως τελικά οι ειδήσεις δεν είναι πάντα αυτό που φαίνονται;

Ένα σκίτσο απλό στην εκτέλεση, αλλά με πολυεπίπεδο μήνυμα — χαρακτηριστικό της διαχρονικής σάτιρας του δημιουργού.