Εκτός κινδύνου αλλά παραμένοντας στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά μέσα στο σχολείο της στο Χαϊδάρι.

Η 13χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πλέον εκτός άμεσου κινδύνου για τη ζωή της. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας της σταθερή αλλά κρίσιμη.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης, η μαθήτρια παρουσίασε επανειλημμένα επεισόδια ανακοπής. Η ιατρική ομάδα κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη διατηρήσει στη ζωή, οι οποίες συνεχίστηκαν και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Το κορίτσι παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η λειτουργία του εγκεφάλου της και η πορεία της ανάρρωσής της.