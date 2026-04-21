Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι. Την ίδια στιγμή, πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά γύρω από την πτώση της, με τις μαρτυρίες να εξετάζονται και τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Η ανήλικη υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο καθώς υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό

Πρώτη ημέρα μαθημάτων μετά τις πασχαλινές διακοπές. Την ώρα του διαλείμματος το 13χρονο κορίτσι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέφτει από μπαλκόνι 1ου ορόφου στην αυλή, την ώρα που τα παιδιά κατέβαιναν από τις αίθουσες. Τραυματίζεται σοβαρά.

«Ένα παιδάκι έπεσε την ώρα του διαλείμματος από το μπαλκόνι. Κατέβαινε όλο το σχολείο κάτω και αυτό πήγε στο μπαλκόνι και έπεσε», σημείωσε η διευθύντρια του σχολείου. «Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι», δήλωσε στον Alpha η διευθύντρια του σχολείου.

Ερωτηθείσα για το εάν το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του, η διευθύντρια απάντησε: «Απ ό,τι φάνηκε, όχι, μου είπε η νοσηλεύτρια».

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις νέες μαρτυρίες που έρχονται στην επιφάνεια να αποτελούν το κλειδί του μυστηρίου της πτώσης της 13χρονης. Όπως μετέδωσε ο ANT1, σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, το κορίτσι φαίνεται να ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει. Επιπλέον, άνδρας που σχετίζεται με το σχολείο ανέφερε πως «είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο».