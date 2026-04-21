Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς στο ύψος του Ωραιοκάστρου, ωστόσο εξακολουθεί να καίει καθώς κρίνεται δύσκολη η πλήρης κατάσβεσή της από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει πλαστικά και απορρίμματα στον χώρο της εταιρείας, ενώ νωρίτερα συναγερμός σήμανε καθώς ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο βρίσκονται πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής, 15 πυροσβέστες, σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας και υδροφόρες και συνεχίζουν να επιχειρούν.

«Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

«Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών».

Η ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου

Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.