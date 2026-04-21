Κρίση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εισέρχεται στην ένατη εβδομάδα της, καθώς οι διελεύσεις των πλοίων παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές επιμένουν στις θέσεις τους, διατηρώντας την ένταση υψηλή στην περιοχή στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα επιτήδειοι κάνουν την εμφάνισή τους υποσχόμενοι ασφαλή διέλευση με κρυπτονομίσματα. Τι προειδοποιεί η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων MARISKS.

Ασταθής η κατάσταση με το βλέμα στο Πακιστάν

Παρά την κατ’ αρχήν συμφωνία της περασμένης Παρασκευής για άνοιγμα των Στενών, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Νέος γύρος επαφών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ, με τα βλέμματα στραμμένα στις διαπραγματεύσεις.

Αν και ορισμένα πλοία κατάφεραν να διασχίσουν την περιοχή, η Ουάσιγκτον διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό για δεξαμενόπλοια που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια. Σε απάντηση, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι η θαλάσσια αρτηρία παραμένει εκτός λειτουργίας έως ότου αρθούν οι αμερικανικοί περιορισμοί.

Μηδενική δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σχεδόν μηδενική ενόψει του νέου κύκλου επαφών στο Ισλαμαμπάντ. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί στην πακιστανική πρωτεύουσα, ενώ οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν λάβει το «πράσινο φως» από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας για συμμετοχή στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, η ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν μόλις τέσσερις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων – δύο εισερχόμενες και δύο εξερχόμενες – όλες μέσω του διαδρόμου που έχει καθορίσει το Ιράν.

Τα δύο εισερχόμενα δεξαμενόπλοια δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, με το ένα να κατευθύνεται προς τη Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το δεύτερο να βρίσκεται σε αναμονή οδηγιών. Από τα εξερχόμενα, το ένα απέπλευσε από το Ζουμπάιρ του Ιράκ και το άλλο από το Κουβέιτ, χωρίς να παρεμποδιστούν από αμερικανικές δυνάμεις καθώς δεν προσεγγίζουν ιρανικά λιμάνια.

Καμία από τις διελεύσεις δεν αφορά πλοία ελληνικών συμφερόντων, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών εν μέσω αυξημένων κινδύνων στην περιοχή.

Απάτες με ψευδή μηνύματα προς ναυτιλιακές εταιρείες

Την ίδια ώρα, η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων MARISKS προειδοποιεί για ψευδή μηνύματα που υπόσχονται ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έναντι πληρωμής σε κρυπτονομίσματα. Τα μηνύματα αυτά στάλθηκαν σε ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία έχουν ακινητοποιηθεί δυτικά της θαλάσσιας οδού.

Η MARISKS ενημέρωσε ότι άγνωστοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, ζητούν τέλη διέλευσης σε Bitcoin ή Tether για την «εκκαθάριση». Όπως τονίζει η εταιρεία, «αυτά τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη» και δεν προέρχονται από τις επίσημες ιρανικές αρχές.

Η υπόθεση του «Touska» και η ένταση στον Κόλπο του Ομάν

Παράλληλα, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζεται εκ νέου μετά την κατάσχεση του ιρανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Touska» στον Κόλπο του Ομάν, γεγονός που επαναφέρει την ένταση στο προσκήνιο.

Το «Touska» (IMO 9328900), υπό ιρανική σημαία, απέπλευσε από το Πορτ Κλάνγκ της Μαλαισίας μεταφέροντας φορτίο από την Κίνα. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, διέσχισε τη γραμμή αποκλεισμού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και παρεμποδίστηκε στις 19 Απριλίου, πριν ακινητοποιηθεί από πεζοναύτες. Το πλοίο παραμένει πλόιμο, χωρίς κίνδυνο βύθισης.

Φέρεται να μετέφερε είδη διπλής χρήσης, ικανά να αξιοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς, γεγονός που θεωρήθηκε παραβίαση του αποκλεισμού. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το πλήρωμα του πλοίου αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο Ιράν, αφήνοντας περιθώριο περιορισμένης αποκλιμάκωσης.