«Ο αγώνας ενάντια στην δικτατορία ήταν αγώνας για εθνική αξιοπρέπεια» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με νέα του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με αφορμή την σημερινή μέρα.

«Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 σηματοδότησε την απαρχή ενός καθεστώτος βαθιάς εξάρτησης για τη χώρα. Η χούντα δεν στηρίχθηκε μόνο στη δύναμη των όπλων, αλλά και σε ισχυρά πολιτικά και οικονομικά κέντρα που επιδίωκαν μια Ελλάδα πλήρως ελεγχόμενη, χωρίς φωνή και χωρίς ουσιαστική κυριαρχία» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει: «Τα ίδια αυτά κέντρα είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, μέσω των αποστατών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την τελική εκτροπή και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας.

Η τραγωδία της Κύπρου απέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της υποκατάστασης της λαϊκής βούλησης από εξαρτήσεις και ξένες παρεμβάσεις. Ο αγώνας ενάντια στη δικτατορία δεν ήταν απλώς μάχη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά και αγώνας για εθνική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία».

Η δημοκρατία σήμερα και οι σύγχρονες προκλήσεις

«Στη σημερινή εποχή, η δημοκρατία δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται εκ των έσω. Αυτό συμβαίνει όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση, όταν η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές στοχοποιούνται και όταν η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος τείνει να γίνει κανόνας» συνέχισε.

Για να καταλήξει: «Απαιτείται ένας νέος αέρας Δημοκρατίας. Χρέος της σημερινής γενιάς είναι να ανακόψει τη θεσμική και αξιακή παρακμή, προωθώντας μια προοδευτική πολιτική αλλαγή που θα αποκαθιστά το κράτος δικαίου, θα καταπολεμά τις ανισότητες και θα ξαναδίνει ελπίδα στον ελληνικό λαό».