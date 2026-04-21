Με αφορμή τη συμπλήρωση 59 ετών από το Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, τονίζοντας ότι «στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους».

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «πριν από 59 χρόνια, τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, επίορκοι αξιωματικοί κατέλυσαν τη Δημοκρατία, εγκαθιστώντας μια επταετή τυραννία που άφησε βαθιές πληγές στον τόπο». Όπως σημείωσε, η χώρα σήμερα τιμά όσους αντιστάθηκαν στη χούντα και απαντά σε εκείνη την οδυνηρή περίοδο με τη βιωματική εμπειρία της πιο μακράς φάσης ομαλότητας και προόδου στη σύγχρονη ιστορία της.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον και τα εσωτερικά προβλήματα που προέρχονται από το παρελθόν, η Ελλάδα συνεχίζει να προχωρά μπροστά. Επισήμανε, ωστόσο, ότι τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα, καθώς απειλούνται από τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους», αναφέροντας ότι η χώρα πορεύεται στον δρόμο της ενότητας, της σταθερότητας, της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης. Όπως επισήμανε, στόχος είναι να οικοδομηθεί, με γνώση, σχέδιο και τόλμη, η περήφανη Ελλάδα του 2030.