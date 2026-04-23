Ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, αποκάλυψε ότι οι ρωσικές αρχές απέστειλαν κλήση σε διαμέρισμα όπου διέμενε πριν από δύο δεκαετίες στη Ρωσία, κατονομάζοντάς τον επισήμως ως «ύποπτο» σε ποινική υπόθεση. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στην εκστρατεία του Κρεμλίνου κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων και του δημιουργού της.

«Στο διαμέρισμα στη Ρωσία όπου έμενα πριν από 20 χρόνια εστάλη κλήση για τον “ύποπτο P. V. Durov”», έγραψε ο τεχνολογικός επιχειρηματίας σε ανάρτησή του στο X. Δεν διευκρίνισε ποια αρχή εξέδωσε την κλήση ούτε για ποια υπόθεση πρόκειται, ωστόσο αντέδρασε με ψυχραιμία: «Πρέπει να με υποπτεύονται ότι υπερασπίζομαι τα άρθρα 29 και 23 του Ρωσικού Συντάγματος — που κατοχυρώνουν την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην ιδιωτική αλληλογραφία. Είμαι περήφανος που είμαι ένοχος!»

Ο Ντούροφ έζησε στην Αγία Πετρούπολη πριν από δύο δεκαετίες, προτού εγκαταλείψει τη Ρωσία για το Ντουμπάι το 2014, όταν αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου να κλείσει ομάδες αντιπολίτευσης στο VK, το κοινωνικό δίκτυο που συνίδρυσε. Σύμφωνα με το Ραδιόφωνο Ελεύθερης Ευρώπης/Ραδιόφωνο Ελευθερίας, οι ρωσικές αρχές δεν είχαν προηγουμένως επιβεβαιώσει επίσημα ότι ο Ντούροφ είχε χαρακτηριστεί ύποπτος σε κάποια ποινική υπόθεση.

Η κλήτευση ακολουθεί μήνες διαρκούς πίεσης από τη Μόσχα. Τον Φεβρουάριο, η κρατική εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta και το ταμπλόιντ Komsomolskaya Pravda δημοσίευσαν άρθρα επικαλούμενα υλικό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), σύμφωνα με το οποίο ο Ντούροφ ερευνάται για «συνδρομή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες» βάσει του Άρθρου 205.1 του ρωσικού ποινικού κώδικα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, επιβεβαίωσε ότι τα δημοσιεύματα βασίστηκαν σε έρευνα της FSB, δηλώνοντας πως η υπηρεσία έχει καταγράψει «σημαντικό αριθμό παραβάσεων» από το Telegram.

Η Ρωσία άρχισε να περιορίζει την πρόσβαση στην πλατφόρμα το καλοκαίρι του 2025, επιβάλλοντας σχεδόν πλήρες μπλοκάρισμα στις 10 Απριλίου. Ως αποτέλεσμα, η σύνδεση απέτυχε για το 95% των χρηστών που δεν χρησιμοποιούσαν VPN. Ο Ντούροφ ανέφερε ότι δεκάδες εκατομμύρια Ρώσοι στράφηκαν σε VPN για να παρακάμψουν τους περιορισμούς, ενώ οι προσπάθειες της Μόσχας να μπλοκάρει τις υπηρεσίες VPN προκάλεσαν προσωρινή κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, διαταράσσοντας πληρωμές στο μετρό και άλλες υπηρεσίες.

Ο Ντούροφ αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα και εκτός Ρωσίας. Γαλλικές αρχές τον συνέλαβαν τον Αύγουστο του 2024 στο αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, απαγγέλλοντάς του 12 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνέργεια στη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και διακίνηση ναρκωτικών. Αφέθηκε ελεύθερος έναντι εγγύησης πέντε εκατομμυρίων ευρώ, με απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία, η οποία ήρθη τον Νοέμβριο του 2025.

Η γαλλική ποινική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ο Ντούροφ δήλωσε πρόσφατα ότι αντιμετωπίζει «πάνω από δώδεκα κατηγορίες, με κάθε μία να φέρει ποινή έως και δέκα χρόνια φυλάκισης». Η κατηγορία περί τρομοκρατίας που εξετάζουν οι ρωσικές αρχές επιφέρει μέγιστη ποινή 15 ετών.