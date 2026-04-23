Σε μια συγκινητική γενική συνέλευση εργαζομένων στο Steve Jobs Theater, ο απερχόμενος CEO της Apple Τιμ Κουκ έκανε έναν απολογισμό της 15ετούς πορείας του στην κορυφή της εταιρείας. Αναφέρθηκε στο λανσάρισμα των Apple Maps το 2012 ως το «πρώτο του πραγματικά μεγάλο λάθος», ενώ ξεχώρισε το Apple Watch ως ένα από τα επιτεύγματα για τα οποία αισθάνεται μεγαλύτερη υπερηφάνεια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg και τον δημοσιογράφο Μαρκ Γκούρμαν.

Ο Κουκ και ο διάδοχός του, επικεφαλής μηχανικής υλικού Τζον Τέρνους, συναντήθηκαν με τους εργαζόμενους μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Apple ότι ο Τέρνους θα αναλάβει καθήκοντα CEO την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Κουκ θα μεταβεί τότε στον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, στα μελλοντικά προϊόντα και στις προσωπικές εμπειρίες του Κουκ από τη διάρκεια της ηγεσίας του στη μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία του κόσμου.

Η κυκλοφορία των Apple Maps αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λάθη της θητείας του Κουκ. Το 2012, η εφαρμογή αντικατέστησε το Google Maps στα iPhone, όμως παρουσίασε σοβαρά προβλήματα, όπως ανακριβείς οδηγίες, ελλείψεις σε σημεία ενδιαφέροντος και παραμορφωμένες δορυφορικές εικόνες. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον Κουκ να προχωρήσει τότε σε δημόσια απολογία.

Στην πρόσφατη συνάντηση, ο Κουκ παραδέχτηκε ότι το προϊόν δεν ήταν έτοιμο παρά τις εσωτερικές δοκιμές. Όπως ανέφερε το Bloomberg, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η πλήρης λίστα των λαθών του θα ήταν «εξαιρετικά μεγάλη», επισημαίνοντας όμως πως κάθε αποτυχία αποτέλεσε ευκαιρία μάθησης για τον ίδιο και την εταιρεία.

Το περιστατικό με τους Χάρτες οδήγησε στην απομάκρυνση του επικεφαλής του iOS, Scott Forstall, και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την Apple σχετικά με την ανάγκη να κυκλοφορούν προϊόντα μόνο όταν πληρούν τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας της εταιρείας. Ο Τέρνους έχει δηλώσει στο Tom’s Guide ότι τα Maps «είχαν μια δύσκολη αρχή», αλλά η επιμονή τα μετέτρεψε σε «κάτι σπουδαίο».

Το Apple Watch και το Μέλλον της Εταιρείας

Ο Κουκ ανέδειξε το Apple Watch ως προσωπικό ορόσημο, θυμίζοντας τη στιγμή που έλαβε το πρώτο email από χρήστη του οποίου η ζωή είχε σωθεί χάρη στη συσκευή. Το ρολόι έχει εξελιχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο των φιλοδοξιών της Apple στον τομέα της υγείας, με λειτουργίες όπως η παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, η ανίχνευση πτώσης και η ειδοποίηση σε περιπτώσεις σύγκρουσης.

Ο Κουκ διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι είναι «υγιής» και σκοπεύει να παραμείνει ενεργός ως εκτελεστικός πρόεδρος «για πολύ καιρό». «Η Apple θα είναι η κορυφαία προτεραιότητά μου», τόνισε. Από την πλευρά του, ο Τέρνους εξέφρασε αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι «η Apple έχει έναν απίστευτο χάρτη πορείας μπροστά της» και προσθέτοντας: «Πρόκειται να αλλάξουμε τον κόσμο για άλλη μια φορά».

Η αποχώρηση του Κουκ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής κατά την οποία η κεφαλαιοποίηση της Apple εκτοξεύθηκε από περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 3,9 τρισεκατομμύρια. Ο ίδιος είχε θέσει τρεις προϋποθέσεις πριν αποχωρήσει: έναν «εκπληκτικό» χάρτη πορείας προϊόντων, ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και τη βεβαιότητα ότι ο διάδοχός του είναι έτοιμος να αναλάβει.

Η μετάβαση θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου, αφού πρώτα ο Κουκ οδηγήσει την Apple μέσα από το φετινό Worldwide Developers Conference. Στη συνέχεια, θα παραδώσει τα καθημερινά ηνία στον Τζον Τέρνους, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την τεχνολογική εταιρεία που συνέδεσε το όνομά του με μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της.