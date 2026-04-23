Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα τέλη διέλευσης που επέβαλε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Τα πρώτα έσοδα από τα τέλη διέλευσης στο Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμίντ-Ρεζά Χατζί Μπαμπαέι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency.

Τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου ενέκρινε σχέδιο για την επιβολή διοδίων σε πλοία που διέρχονται από το στενό, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από ειδικούς στο ναυτικό δίκαιο και αξιωματούχους των Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντίδραση των ΗΠΑ

«Όχι μόνο είναι παράνομο, είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο για τον κόσμο. Είναι σημαντικό να υπάρξει σχέδιο για την αντιμετώπισή του», είχε δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στην προσπάθεια της Τεχεράνης να καθιερώσει σύστημα διοδίων.

Η κίνηση μέσω της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού —από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου— παραμένει περιορισμένη λόγω του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, αλλά και των πρόσφατων επιθέσεων και κατασχέσεων πλοίων στην περιοχή.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ιρανική κυριαρχία στο Ορμούζ αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, το κοινοβούλιο της χώρας και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εξετάζουν σχέδιο για την άσκηση κυρίαρχου ελέγχου στη θαλάσσια δίοδο, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr News Agency.

Παράλληλα, αξιωματούχοι του Πεντάγωνο ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα Αμερικανούς νομοθέτες ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να καθαριστούν πλήρως τα Στενό από νάρκες μετά το τέλος ενός πιθανού πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με το CNN.