Το Ιράν προχώρησε την Τετάρτη στην κατάσχεση δύο πλοίων στο στενό του Ορμούζ, αποκλείοντας εκ νέου το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της στρατηγικής θαλάσσιας οδού όσο παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι ΗΠΑ υποβάθμισαν τη σημασία του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι δεν συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Η ένταση στην περιοχή των Στενών, κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε υδρογονάνθρακες, παραμένει υψηλή. Το πέρασμα έχει μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η πλήρης κατάπαυση του πυρός δεν έχει νόημα, παρά μόνο αν δεν παραβιάζεται από τον (αμερικανικό) ναυτικό αποκλεισμό (…). Το να ανοίξουμε ξανά το στενό του Ορμούζ είναι αδύνατο όσο συνεχίζεται αυτή η κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε μέσω X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πιθανότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. «Είναι πιθανό!» απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου της New York Post σχετικά με το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών εντός των επόμενων 72 ωρών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην «κατάσχεση» δύο πλοίων που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στενό, οδηγώντας τα «προς τις ιρανικές ακτές».

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το περιστατικό δεν συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, που ισχύει από τις 8 Απριλίου, καθώς «δεν πρόκειται ούτε για αμερικανικά, ούτε για ισραηλινά πλοία», όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ στο Fox News.

Οι αρχές του Παναμά επιβεβαίωσαν την κατάσχεση του πλοίου MSC Francesca, το οποίο έφερε παναμαϊκή σημαία. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προκάλεσε «σοβαρό πλήγμα» στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τρίτο σκάφος δέχθηκε πυρά ενώ έπλεε οκτώ ναυτικά μίλια από τις δυτικές ακτές του Ιράν, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO. Το πλοίο κατάφερε να εξέλθει από το στενό και να κατευθυνθεί προς την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανέφερε ο ιστότοπος MarineTraffic.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι τα πλοία όφειλαν να διαθέτουν άδειες για τη διέλευση μέσω των Στενών επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ εμποδίζουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

Διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμία

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, που αναμενόταν να επαναληφθούν στις αρχές της εβδομάδας μετά την πρώτη συνάντηση της 11ης Απριλίου, στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, κυρίως σε Ιράν και Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, δίνοντας –όπως είπε– περισσότερο χρόνο στους Ιρανούς να προετοιμάσουν «πρόταση» για διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ υπό την αιγίδα του Πακιστάν.

Ωστόσο, «ο πρόεδρος δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή πρότασης από πλευράς του Ιράν», ανέφερε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι «σε τελευταία ανάλυση αυτός θα υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα». Μέχρι στιγμής, καμία αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ.

Η αβεβαιότητα στην περιοχή ώθησε τις τιμές του πετρελαίου σε νέα άνοδο άνω του 4%, με το WTI να φθάνει τα 96,73 δολάρια και το Brent τα 105,63 δολάρια το βαρέλι.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που ζήτησε την παράταση της ανακωχής, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε «Συμφωνία Ειρήνης». Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη «εκτιμά» τις πακιστανικές προσπάθειες, χωρίς να τοποθετηθεί για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, ο κορυφαίος πολιτικός αξιωματούχος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού Τζον Φίλαν αποχώρησε αιφνιδίως από τα καθήκοντά του, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο χωρίς να δώσει εξηγήσεις.

Φονικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Στο μέτωπο του Λιβάνου, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ισχύουσα ανακωχή που εκπνέει την Κυριακή. Η Βηρυτός προετοιμάζεται να ζητήσει παράταση της εκεχειρίας στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο πρεσβευτών.

«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για έναν μήνα, την αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την αναστολή από το Ισραήλ των επιχειρήσεων (…) καταστροφής στις περιοχές όπου έχει παρουσία», ανέφερε κυβερνητική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ισραηλινή διπλωματία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «σοβαρές διαφωνίες» με τη λιβανική κυβέρνηση, καλώντας την να επιλέξει τη «συνεργασία» έναντι της Χεζμπολά, σιιτικής οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο μέσα σε έξι εβδομάδες πολέμου. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και η δημοσιογράφος Άμαλ Χαλίλ, η οποία σκοτώθηκε από αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού στρατού κοντά στα σύνορα Λιβάνου–Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η εφημερίδα Αλ Άχμπαρ και η οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).