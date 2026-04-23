Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις που προκαλούν ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής. Οι νέες παρεμβάσεις προστίθενται στα 300 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί τον Μάρτιο, διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης που απευθύνεται σε νοικοκυριά, αγρότες, συνταξιούχους και οφειλέτες.

Πετρέλαιο κίνησης: Παράταση επιδότησης

Παρατείνεται έως τα τέλη Μαΐου η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές και να αποφευχθούν νέες ανατιμήσεις στην αγορά. Η ενίσχυση διατηρείται στα 20 λεπτά ανά λίτρο στη λιανική, με συνολικό κόστος 55 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο θεωρείται κρίσιμο, καθώς αφορά άμεσα το κόστος μεταφορών και κατ’ επέκταση τις τιμές των προϊόντων, περιορίζοντας τον κίνδυνο ενός νέου πληθωριστικού κύκλου.

Στήριξη αγροτών

Συνεχίζεται η επιδότηση 15% στα τιμολόγια λιπασμάτων για περίπου 250.000 αγρότες έως και τον Αύγουστο.

Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω της γνωστής διαδικασίας επιστροφής χρημάτων και εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 23 εκατ. ευρώ.

Άνοιγμα πλατφόρμας για επιστροφή στα λιπάσματα έως το τέλος Μαΐου και αφορά αγορές από 15 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου.

Επιστροφή ενοικίου με διευρυμένα κριτήρια

Διατηρείται η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, με σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων ώστε να ενταχθούν επιπλέον 70.000 δικαιούχοι.

Ο συνολικός αριθμός εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο.

Τα νέα όρια διαμορφώνονται:

25.000 ευρώ για άγαμους (από 14.000)

35.000 ευρώ για έγγαμους (από 28.000)

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί τον Νοέμβριο, με βάση τα εισοδήματα του 2025.

Έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά

Προβλέπεται εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, που θα καταβληθεί τον Ιούνιο.

Το ποσό διαμορφώνεται:

300 ευρώ για δύο παιδιά

450 ευρώ για τρία παιδιά

έως 900 ευρώ για έξι παιδιά

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα καθορίσουν τους δικαιούχους, με πιθανή βάση τα εισοδήματα του 2024.

Μόνιμη αύξηση ενίσχυσης σε συνταξιούχους

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η ενίσχυση για συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, η οποία αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους (από 14.000)

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους (από 26.000)

Περιουσία έως 300.000 ευρώ για άγαμους και 400.000 ευρώ για έγγαμους

Με τις αλλαγές αυτές προστίθενται περίπου 420.000 νέοι δικαιούχοι.

Νέα μέτρα για οφειλέτες

Το πακέτο περιλαμβάνει τρεις βασικές παρεμβάσεις για όσους έχουν χρέη:

1. Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών

Δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με εφάπαξ καταβολή του 25% της οφειλής και ένταξη του υπολοίπου σε ρύθμιση.

Η δυνατότητα είναι μοναδική και δεν επαναλαμβάνεται σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.

2. Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού

Το όριο ένταξης μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για περίπου 300.000 επιπλέον οφειλέτες.

3. Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις

Για οφειλές έως το τέλος του 2023 προβλέπεται ρύθμιση έως 72 δόσεων, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και επιτόκιο περίπου 5,84%.

Η ρύθμιση αφορά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και δεν καλύπτει ήδη ρυθμισμένες οφειλές.

Στόχος να εφαρμοστεί εντός Ιουνίου.