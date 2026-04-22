H Ferrari καθόρισε προκαταρκτικά την τιμή του πρώτου της πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου, του Luce, στα περίπου 550.000 ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην αγορά.

Η τιμή αυτή, όπως αναφέρθηκε τη Δευτέρα, τοποθετεί το τετραθέσιο και τετράθυρο grand tourer πάνω από το SUV Purosangue, το οποίο ξεκινά περίπου από 450.000 ευρώ, και κοντά στην κατηγορία του υβριδικού SF90 Stradale. Με βάση τις τρέχουσες ισοτιμίες, το Luce θα κοστίζει πάνω από 640.000 δολάρια. Το Bloomberg επισημαίνει ότι η τελική τιμή μπορεί να μεταβληθεί έως και 10% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενώ η Ferrari δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις λεπτομέρειες τιμολόγησης.

Το όνομα Luce σημαίνει «φως» στα ιταλικά. Το μοντέλο διαθέτει τέσσερις σύγχρονους ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη, αποδίδοντας περισσότερους από 1.000 ίππους, με αρχιτεκτονική 880 Volt και μπαταρία 122 kWh, η οποία προέρχεται από τη νοτιοκορεατική SK On και συναρμολογείται στο Μαρανέλο. Η Ferrari αναφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 310 χλμ./ώρα και αυτονομία άνω των 530 χιλιομέτρων (WLTP).

Εσωτερικό από τον Jony Ive – Εξωτερικό υπό μυστικότητα

Η Ferrari παρουσίασε το όνομα και το εσωτερικό του Luce στο Σαν Φρανσίσκο τον Φεβρουάριο του 2026, αποκαλύπτοντας μια καμπίνα που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη LoveFrom, το γραφείο σχεδιασμού που ίδρυσε ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive. Το εσωτερικό δίνει προτεραιότητα στα φυσικά χειριστήρια —κουμπιά, διακόπτες και περιστροφικούς επιλογείς— αποφεύγοντας τις μεγάλες οθόνες αφής, σε αντίθεση με την τάση που ακολουθούν οι περισσότεροι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Το πλήρες εξωτερικό σχέδιο παραμένει καλυμμένο μέχρι την παγκόσμια παρουσίαση που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου 2026 στη Ρώμη. Οι παραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες προβλέπονται για τα τέλη του 2026.

Δοκιμασία για τη δύναμη τιμολόγησης της Ferrari

Το Luce θεωρείται το πιο κρίσιμο προϊόν για τη Ferrari τα τελευταία χρόνια, καθώς θα δείξει αν το πιστό κοινό της εταιρείας είναι διατεθειμένο να πληρώσει υψηλό τίμημα για ένα ηλεκτρικό όχημα που απουσιάζει από τον χαρακτηριστικό ήχο των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, έχει δηλώσει ότι το αυτοκίνητο απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να «ζήσουν την εμπειρία της Ferrari σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή».

Αναλυτές εκτιμούν ότι το μοντέλο θα αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο των ειδικών εκδόσεων περιορισμένης παραγωγής. Με το βιβλίο παραγγελιών της Ferrari να είναι ήδη γεμάτο έως το τέλος του 2027, η ζήτηση δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα. Το ερώτημα είναι αν το Luce θα καταφέρει να δημιουργήσει τη συναισθηματική σύνδεση που δικαιολογεί την υψηλή του τιμή.