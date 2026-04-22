Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας της Νότιας Κορέας καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 88 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 59.200 δολάρια) για αεροπορική σύγκρουση που προκάλεσε το 2021, καθώς επιχείρησε να φωτογραφηθεί και να βιντεοσκοπηθεί από συναδέλφους του εν ώρα πτήσης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από επίσημη έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ταυτοποίησης και Επιθεώρησης, ο πιλότος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γνωστοποιηθεί, επιθυμούσε να κρατήσει αναμνηστικές εικόνες από την τελευταία του πτήση πριν του ανατεθούν νέα καθήκοντα. Για τον σκοπό αυτό ζήτησε από δύο συναδέλφους του να τον απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ πετούσε με ταχύτητα 578 χλμ/ώρα, προχώρησε σε περιστροφικό ελιγμό προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη λήψη. Ωστόσο, πλησίασε υπερβολικά κοντά σε άλλο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί ο αριστερός σταθεροποιητής του –που βρίσκεται κοντά στην ουρά– με την πτέρυγα του διπλανού αεροσκάφους.

Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, οι ζημιές ανήλθαν σε 878 εκατομμύρια γουόν. Η έκθεση αναφέρει ότι ο ελιγμός δεν είχε συντονιστεί με τους υπόλοιπους πιλότους του σχηματισμού και προκάλεσε κλίση 137 μοιρών, επιτρέποντας τη βιντεοσκόπηση του πάνω μέρους της ατράκτου.

Το υπουργείο Άμυνας είχε αρχικά ζητήσει την πλήρη κάλυψη του κόστους των επισκευών, όμως ο πιλότος προσέφυγε στην επιτροπή έρευνας. Η επιτροπή μείωσε τελικά το ποσό αποζημίωσης στο 10% του συνολικού κόστους, λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλοι πιλότοι είχαν πραγματοποιήσει παρόμοιες λήψεις στο παρελθόν και ότι εκείνος κατάφερε να επιστρέψει στη βάση του χωρίς περαιτέρω ζημιές.

Η έκθεση σημειώνει πως «από την κατάταξή του το 2010» ο πιλότος «είχε υπηρετήσει για μακρά περίοδο ως κυβερνήτης καταδιωκτικού και εγγυήθηκε την ασφάλεια των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των πτήσεων». Δεν διευκρινίζεται ο τύπος του αεροσκάφους, ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επρόκειτο για ένα F-15K.