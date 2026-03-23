Ένα σοκαριστικό βίντεο από το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης αποκαλύπτει καρέ καρέ τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης μεταξύ αεροσκάφους και πυροσβεστικού οχήματος, προκαλώντας σοκ στη διεθνή κοινότητα.

Το οπτικό υλικό, που δημοσίευσε η New York Post, καταγράφει την πορεία του αεροσκάφους CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express λίγο πριν από τη σφοδρή πρόσκρουση με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο του LaGuardia. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πυροσβεστικό όχημα κατευθυνόταν σε άλλο σημείο του αεροδρομίου για να συνδράμει σε διαφορετικό περιστατικό, όταν χτυπήθηκε από το Bombardier. Το βίντεο, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας του αεροδρομίου, αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης με ανατριχιαστική ακρίβεια.

Στα πλάνα φαίνεται το αεροπλάνο της Air Canada να συνεχίζει την πορεία του ακόμη και μετά τη σύγκρουση, ενώ το πυροσβεστικό όχημα, που επλήγη στα πλάγια, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

