Ένα σοβαρό περιστατικό αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης, όταν δύο αεροπλάνα παραλίγο να συγκρουστούν την ώρα της προσέγγισής τους στον διάδρομο προσγείωσης το απόγευμα της Δευτέρας (20/4/2026). Τα δύο αεροσκάφη βρέθηκαν σε απόσταση μικρότερη των 400 ποδιών το ένα από το άλλο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), οι πτήσεις της American Airlines και της Air Canada πλησίαζαν τον διάδρομο όταν το αεροπλάνο με αριθμό πτήσης 4464 της Republic Airways έκανε «αναστροφή» και παρέκκλινε από την «προβλεπόμενη πορεία προσέγγισης» λίγο μετά τις 2:30 μ.μ.

Το αεροσκάφος στράφηκε κατευθείαν προς τη διαδρομή της πτήσης 554 της Jazz Aviation, η οποία ετοιμαζόταν να προσγειωθεί. Η απόσταση μεταξύ τους μειώθηκε σε λιγότερο από το μήκος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, προκαλώντας συναγερμό στους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24, το αεροσκάφος της Republic έχασε ύψος περίπου 600 ποδιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ πετούσε πάνω από το Λονγκ Μπιτς. Ταυτόχρονα, το αεροσκάφος της Jazz ανέβηκε απότομα σχεδόν κατά 1.000 πόδια, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η FAA ανακοίνωσε ότι και τα δύο πληρώματα αντέδρασαν άμεσα στις προειδοποιήσεις του συστήματος αποφυγής σύγκρουσης, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία στον αέρα.

Η Republic Airways, η οποία εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της American Airlines, ανέφερε ότι το πλήρωμα έλαβε «μια συμβουλή», δηλαδή ειδοποίηση αποφυγής σύγκρουσης από το Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Κυκλοφορίας (TCAS) του αεροσκάφους.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση θεωρείται η πιο κρίσιμη που μπορεί να λάβει ένας πιλότος, καθώς απαιτεί άμεση αλλαγή ύψους – είτε ανόδου είτε καθόδου – για την αποφυγή επικίνδυνης προσέγγισης.

Από την πλευρά της, η Jazz Aviation, η περιφερειακή εταιρεία που εκτελεί πτήσεις για λογαριασμό της Air Canada, δήλωσε ότι το πλήρωμά της έλαβε «ειδοποίηση και οδηγίες αντιμετώπισης προειδοποίησης κυκλοφορίας», ενώ ταυτόχρονα ακολούθησε τις άμεσες εντολές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Τελικά, και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια λίγο πριν από τις 3 μ.μ. Η FAA έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο επικίνδυνες αποστάσεις μεταξύ επιβατικών πτήσεων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο JFK.