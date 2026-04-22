Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος στην κατηγορία Εφήβων, επικρατώντας του Προμηθέα στον τελικό του Πανελληνίου με σκορ 72-65. Οι νεαροί αθλητές και το προπονητικό επιτελείο γιόρτασαν την επιτυχία τους με μια ξεχωριστή βραδιά.
Η ομάδα, μαζί με το σταφ και το διοικητικό προσωπικό της Olympiacos BC Academy, βρέθηκαν στο εστιατόριο Twenty Five του Άλεκ Πίτερς, όπου απόλαυσαν ένα εκλεκτό δείπνο. Η βραδιά αυτή «σφράγισε» με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική χρονιά και αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για να γιορτάσουν τη σημαντική τους επιτυχία.
Ο Πρωταθλητής @petersalec υποδέχθηκε στο Twenty Five τους Έφηβους Πρωταθλητές Ελλάδος του Ολυμπιακού!
Παίκτες, προπονητικό τιμ και staff της OlympiacosBC Academy γιόρτασαν στο εστιατόριο του Αμερικανού φόργουορντ, όπως τους άξιζε: όλοι μαζί – μια ομάδα, μια οικογένεια 🏆
