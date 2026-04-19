Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Άρη με 92-81 στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική και φτάνοντας στο απόλυτο 23 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κυριάρχησε κοντά στο καλάθι και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και εξαιρετική παρουσία σε άμυνα και επίθεση.

Σημαντική βοήθεια πρόσφεραν επίσης ο Εβάν Φουρνιέ με 15 πόντους και ο Τάιλερ Ντόρσει με 13, ενώ από πλευράς Άρη ξεχώρισαν οι Νουά (19π.), Μήτρου-Λονγκ (15π.) και Χαρέλ (15π, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ)

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν ακόμη και με διψήφια διαφορά στην πρώτη περίοδο (23-11), όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε σταδιακά την απόδοσή του και πήγε στα αποδυτήρια ισόπαλος (40-40).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν γκάζι, βελτίωσαν αισθητά την άμυνά τους και με πρωταγωνιστές Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ ξέφυγαν στο σκορ, φτάνοντας τελικά άνετα στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες παραμένουν μόνοι στην κορυφή με εξασφαλισμένο το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, ενώ ο Άρης συνεχίζει τη μάχη για την καλύτερη δυνατή θέση στην πρώτη εξάδα.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81.