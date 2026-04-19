Ξεχωριστό χαρακτήρα έχει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη Betsson για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς συνδυάζεται με ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα του Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» συμπληρώνει 800 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά, σε μια διαδρομή γεμάτη συνέπεια, προσφορά και αφοσίωση.

Ο διεθνής φόργουορντ αποτελεί εδώ και χρόνια σταθερή αξία για τους «ερυθρόλευκους», έχοντας γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην ομάδα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα