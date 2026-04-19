Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο ΣΕΦ (13:00), στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ήδη «σφραγίσει» εδώ και καιρό την πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας παράλληλα το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs, και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά.

Για το σημερινό παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν με απουσίες, καθώς δεν θα βρίσκονται στη δωδεκάδα οι Τάισον Γουόρντ και ο τραυματίας και τιμωρημένος Ταϊρίκ Τζόουνς, λόγω των περιορισμών στη λίστα ξένων παικτών του πρωταθλήματος.