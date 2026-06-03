Ένταση και συγκρούσεις σημειώθηκαν στο Σαντιάγκο, όπου αστυνομικές δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με φοιτητές και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια μαζικής διαδήλωσης ενάντια στις περικοπές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του προέδρου για τη δημιουργία μητρώου στο οποίο θα καταγράφονται οι δράστες επιθέσεων εναντίον αστυνομικών και υγειονομικών, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί για βανδαλισμούς μνημείων.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, τα πρόσωπα που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρώο ενδέχεται να στερηθούν ορισμένα προνόμια, όπως τη δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση ή τη σύνταξη που χορηγεί το κράτος.

Χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί κατέκλυσαν το πρωί το κέντρο της πρωτεύουσας. Η αστυνομία, ωστόσο, εμπόδισε την πορεία προς το προεδρικό μέγαρο κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού υπό πίεση, ενώ οι διαδηλωτές απάντησαν με ρίψεις πετρών.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι είδε τουλάχιστον δέκα συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και μιας γυναίκας με αίματα στο πρόσωπο.

Τα συνθήματα των διαδηλωτών ήταν χαρακτηριστικά: «Σταματήστε τις περικοπές, αυτό δεν είναι λιτότητα, είναι κλοπή» και «Με τις περικοπές, το σύστημα υγείας δεν θα αντέξει μέχρι τον Αύγουστο».

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, 60 ετών, εξελέγη πρόεδρος με την υπόσχεση να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και να ενισχύσει την οικονομία. Μετά την ορκωμοσία του, διέταξε μείωση κατά 3% στις δαπάνες όλων των υπουργείων.

«Αυτή είναι επίθεση εναντίον των φτωχών, επειδή εκείνοι εξαρτώνται από τις κοινωνικές παροχές», δήλωσε η Ρομίνα Κουέβας, εκπαιδευτικός 47 ετών, εκφράζοντας την αγανάκτηση πολλών συμμετεχόντων στη διαδήλωση.