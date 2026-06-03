Ο Ζοζέ Μουρίνιο προορίζεται για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αποκάλυψε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί στην προεδρία του συλλόγου μετά τις επικείμενες εκλογές.

Ο πρόεδρος των «μερένγκες» επιβεβαίωσε ουσιαστικά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τα οποία ήθελαν τον Πορτογάλο τεχνικό να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η ανακοίνωση έγινε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή, καθώς ο Πέρεθ γνωστοποίησε την πρόθεσή του ενώ ο εκλογικός του αντίπαλος, Ενρίκε Ρικέλμε, παραχωρούσε συνέντευξη σε ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο.