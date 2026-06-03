Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη της ομάδας του με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL, στάθηκε στην ένταση και τη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά και στον τρόπο που κρίθηκε στο φινάλε.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε ότι το παιχνίδι είχε πολλές διακυμάνσεις, με τον Ολυμπιακό να ξεκινά καλά αμυντικά, να χτίζει διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά να χάνει τον έλεγχο στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Παναθηναϊκός επέστρεψε δυναμικά.

Παρά την ανατροπή του μομέντουμ από τους «πράσινους», ο Μπαρτζώκας έμεινε ικανοποιημένος από την αντίδραση της ομάδας του στο τέλος, τονίζοντας πως οι παίκτες του διατήρησαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και βρήκαν τις σωστές επιλογές στις τελευταίες κατοχές.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού

«Δεν θα ήταν εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα και έπαιξε καλά, μας έβαλε πίεση με τα τρίποντα του Μήτογλου. Εμείς σκοράραμε με τις δεύτερες ευκαιρίες που πήραμε από τα ριμπάουντ. Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό.

Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Νιλικίνα έξω, την επόμενη φορά ίσως πρέπει να είναι κάποιος άλλος.

Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και αύριο θα δείξουμε βίντεο. Στην επίθεση χάσαμε πολλές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Μας έβαλαν πίεση. Πάντα είναι για την γηπεδούχο ομάδα πιο πιεστικό το πρώτο ματς.

Δεν υπάρχει καμία κούραση. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους, δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο.

Πρέπει να ξεχνάμε και κούραση και τα πάντα».