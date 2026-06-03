Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε στο ΣΕΦ, αλλά ηττήθηκε με 82-76 και είδε τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στάθηκε στο φάουλ που δόθηκε υπέρ του Εβάν Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα μετά από επαφή με τον Κέντρικ Ναν, αλλά και στην κακή επιθετική συγκομιδή του Τριφυλλιού.

«Ένα θέμα ήταν το σφύριγμα στον Φουρνιέ, στα τελευταία δευτερόλεπτα, που έδωσε βολές στον παίκτη του Ολυμπιακού σε επαφή με τον Ναν. Δεν ήταν, όμως, μόνο αυτό. Εμείς ήμασταν πολύ κακοί επιθετικά. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε, αλλά ήμασταν κακοί στο επιθετικό κομμάτι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το 1-0, συνεχίζουμε», ανέφερε ο Αταμάν.