Χρώμα και ζωντάνια έδωσαν στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας οι μικροί φίλοι του Ολυμπιακού, λίγο πριν την αναμέτρηση με τον Άρη για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κρατώντας χειρόγραφα μηνύματα, προσπάθησαν με χιουμοριστικό και ευρηματικό τρόπο να τραβήξουν την προσοχή των παικτών και να εξασφαλίσουν τις φανέλες τους μετά το τέλος του αγώνα.

Ξεχώρισε ένα μήνυμα προς τον Εβάν Φουρνιέ, όπου ένας μικρός φίλος έγραφε: «Φουρνιέ, θα σε μαρκάρω αν μου δώσεις τη φανέλα σου», προκαλώντας χαμόγελα στις εξέδρες.

Ένας ακόμη νεαρός φίλαθλος απευθύνθηκε στον Ντόντα Χολ ζητώντας τη φανέλα του ως δώρο γενεθλίων, ενώ δεν έλειψε και η συγκινητική περίπτωση παιδιού που ταξίδεψε από την Καρδίτσα για να διεκδικήσει τη φανέλα του Κώστας Παπανικολάου.