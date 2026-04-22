Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του ελληνικού μπάσκετ περιλαμβάνει τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη, σε μια αναμέτρηση με έντονο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος, καθώς πρόκειται για ρεβάνς του περσινού τελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου μπροστά στον κόσμο του, απέναντι σε μια έμπειρη ισπανική ομάδα που γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις τέτοιων αγώνων.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.