Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες των τελικών του FIBA Europe Cup, όπου ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στη Μπιλμπάο.

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο PAOK Sports Arena, την Τετάρτη (22/04, 19:15), δίνοντας στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να κάνει το πρώτο βήμα μπροστά στο κοινό του.

Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για μία εβδομάδα αργότερα, στο Bilbao Arena (29/04), όπου θα κριθεί και ο τίτλος, με την ακριβή ώρα να ανακοινώνεται το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, από την Κυριακή του Πάσχα ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιστρέφει στις προπονήσεις, στρέφοντας αρχικά την προσοχή του στο εξ αναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα της ομάδας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων θα δώσει πέντε κρίσιμες αναμετρήσεις, απέναντι σε Άρη, Ηρακλή, Μπιλμπάο (στον πρώτο τελικό), Μαρούσι και ξανά στη Μπιλμπάο στη ρεβάνς που θα κρίνει τον ευρωπαϊκό τίτλο.