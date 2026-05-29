Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας από τη Χιλή και την Κολομβία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρώην ποδοσφαιριστής κατηγορείται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση δολοφονίας φίλου του, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 12 Απριλίου, όταν οι αρχές κλήθηκαν να σβήσουν φωτιά σε αγροτική περιοχή στο Κουρακαβί της Χιλής. Στο σημείο εντοπίστηκαν τα απανθρακωμένα λείψανα ενός άνδρα, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι πριν τον θάνατό του είχε υποστεί ιδιαίτερα βίαιη μεταχείριση.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, στα μέσα Μαΐου συνελήφθη στο Σαντιάγο ο Άμπελ Στίβεν Καραμπαλί, Κολομβιανός πρώην ποδοσφαιριστής με πέρασμα από την Ντεπορτίβο Κάλι. Οι αρχές τον φέρονται να έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας να μετακινεί καρότσι σε χώρο στάθμευσης, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, περιείχε τη σορό του θύματος. Στη συνέχεια, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως με τη βοήθεια ακόμη ενός ατόμου, το πτώμα μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε στην περιοχή όπου αργότερα εντοπίστηκε καμένο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εισαγγελίας, το θύμα είχε δεχθεί πολλαπλά τραύματα πριν τον θάνατό του, ενώ οι συνθήκες της υπόθεσης δείχνουν πως δεν επρόκειτο για μια απλή πράξη εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές αναφέρουν επίσης πως το σώμα του θύματος βρέθηκε σε κατάσταση που υποδηλώνει μεταθανάτια κακοποίηση, ενώ κοντά του εντοπίστηκε και ένα θρησκευτικό κείμενο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.