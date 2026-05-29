Πριν από μερικές εβδομάδες η Μπουργκ είχε καταφέρει να προκαλέσει αίσθηση στους τελικούς του EuroCup, επικρατώντας της Μπεσίκτας και κατακτώντας το τρόπαιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη συμμετοχή της στην επόμενη EuroLeague.

Παρόλα αυτά, ύστερα από σειρά συζητήσεων και αξιολογήσεων στο εσωτερικό του συλλόγου, η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/05) πως δεν θα αποδεχθεί τελικά το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, θεωρώντας πως αυτή είναι η πιο ασφαλής επιλογή για το μέλλον της.

Ο βασικός λόγος πίσω από αυτή την απόφαση αφορά το οικονομικό σκέλος, καθώς η συμμετοχή στην EuroLeague θα απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Εκτός από την ενίσχυση του αγωνιστικού τμήματος, η Μπουργκ θα έπρεπε να προχωρήσει και σε μεγάλες αλλαγές εκτός παρκέ, ενώ υπήρχε ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη φυσική της έδρα προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζουλιέν Ντεσμπό, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από την απόφαση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Όταν είσαι αρχηγός οικογένειας, δεν μπορείς να βάλεις την οικογένειά σου σε κίνδυνο. Γιατί να είσαι καμικάζι; Δεν βλέπω τον λόγο να θέσεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο παρά μόνο για να πάρεις το απόλυτο ρίσκο να βρεθείς εκεί για έναν χρόνο και μετά με πιθανώς κατεστραμμένα οικονομικά. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη λογική έναντι του πάθους».