Όταν λέμε ότι ολόκληρη η πόλη του Σαν Αντόνιο ζει και αναπνέει για τους Σπερς, το εννοούμε μέχρι κεραίας. Η πιο τρανή απόδειξη ήρθε τα ξημερώματα, στο κρίσιμο Game 6 της σειράς των playoffs κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όπου την παράσταση δεν έκλεψαν οι αστέρες του παρκέ, αλλά μια ομάδα από… απρόσμενες οπαδούς.

Οι Salesian Sisters (Σαλεσιανές Αδελφές) του Σαν Αντόνιο έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδεικνύοντας ότι η πίστη στην ομάδα δεν γνωρίζει περιορισμούς.

Από το «ζέσταμα» στο πάρκινγκ… στις κερκίδες του γηπέδου

Η ημέρα ξεκίνησε με ένα απίθανο βίντεο που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός του espnW, το οποίο δείχνει τις μοναχές έξω από το σχολικό τους λεωφορείο να κάνουν… «ζέσταμα» με μια μπάλα του μπάσκετ. Φορώντας τις επίσημες φανέλες των Σπερς πάνω από τα ράσα τους, έδειξαν τις ικανότητές τους στο ντριμπλάρισμα, με τους χρήστες των social media να παραληρούν. Το κορυφαίο σχόλιο; «Nun but net» (παραλλαγή του μπασκετικού “Nothing but net”), το οποίο συγκέντρωσε χιλιάδες likes.

Λίγες ώρες αργότερα, οι καλόγριες… «μπήκαν βαθιά» στην έδρα των Σπερς (όπως χαρακτηριστικά έγραψε το Bleacher Report), παίρνοντας θέση δίπλα στο παρκέ για να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το καθοριστικό παιχνίδι.

Viral σε όλο τον μπασκετικό κόσμο

Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους φιλάθλους στο γήπεδο, ούτε από την τηλεοπτική κάλυψη. Με το χαμόγελο στα χείλη, να χαιρετούν τον κόσμο και να εμψυχώνουν τους παίκτες, έγιναν αμέσως τοτέμ της εξέδρας.

Ακόμα και οι σχολιαστές στο διαδίκτυο στάθηκαν στη σημασία αυτής της εικόνας, με πολλούς να τονίζουν πώς παίκτες όπως ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά έχουν καταφέρει να ενώσουν ολόκληρη την κοινότητα του Σαν Αντόνιο, από άκρη σε άκρη.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Σπερς είχαν την πιο αγνή και… «ευλογημένη» υποστήριξη που θα μπορούσαν να ζητήσουν σε ένα τόσο κρίσιμο ματς της postseason!