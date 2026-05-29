Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έμειναν ζωντανοί στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας, επικρατώντας με 118-91 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 3-3, με την πρόκριση στους τελικούς του NBA να κρίνεται πλέον σε έβδομο παιχνίδι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σαν Αντόνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση. Ο Γάλλος σούπερ σταρ μπήκε «καυτός» στο παρκέ, με δύο γρήγορα τρίποντα και ένα εντυπωσιακό μπλοκ στα πρώτα λεπτά, δίνοντας από νωρίς ρυθμό στους γηπεδούχους.

Οι Σπερς είχαν σταθερά το προβάδισμα και παρά την προσπάθεια της Οκλαχόμα να μειώσει λίγο πριν το ημίχρονο, διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα. Η οριστική «σφραγίδα» στη νίκη μπήκε στην τρίτη περίοδο, όταν το Σαν Αντόνιο πραγματοποίησε εντυπωσιακό σερί 20-0, αφήνοντας τους Θάντερ χωρίς καλάθι για σχεδόν οκτώ λεπτά.

Σημαντική βοήθεια προσέφεραν επίσης οι Ντίλαν Χάρπερ με 18 πόντους από τον πάγκο και Στεφόν Καστλ με 17 πόντους και 9 ασίστ.

Για τους Θάντερ, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έμεινε στους 15 πόντους με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ο Τζέιλεν Γουίλιαμς επέστρεψε από τραυματισμό, αλλά αγωνίστηκε περιορισμένα.

Το μεγάλο Game 7 που θα κρίνει την πρόκριση στους τελικούς του NBA θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής στην έδρα της Οκλαχόμα Σίτι.