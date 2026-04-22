Σε απόλυτη ισορροπία (1-1) έφεραν οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς τη σειρά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, αφού κατάφεραν να επικρατήσουν με 106-103 στο Τέξας και να σπάσουν την έδρα των Τεξανών, πηγαίνοντας πλέον πίσω στο Όρεγκον για τα δύο επόμενα παιχνίδια.

Παράλληλα, αγωνία επικρατεί στις τάξεις των «σπιρουνιών», καθώς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 12 λεπτά πριν αποχωρήσει με διάσειση ύστερα από μια άτσαλη πτώση του στο παρκέ που του προκάλεσε ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι.

Ο Γάλλος πρέπει να μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο μέρες και να περάσει όλα τα απαραίτητα τεστ για να επιστρέψει, κάτι που σημαίνει ότι είναι αμφίβολος για το Game 3.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σκουτ Χέντερσον με 31 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τζρου Χόλιντεϊ και Ντένι Άβντιγια με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Από την άλλη, ο Στεφόν Καστλ σταμάτησε στους 18 πόντους, με τον Ντι’ Άαρον Φοξ να έχει 17 πόντους και τον Ντέβιν Βασέλ 16 πόντους μαζί με 12 ριμπάουντ.

Μπρέικ των Σίξερς στο «TD Garden»

Στη Μασαχουσέτη, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς κατάφεραν να κάνουν το μπρέικ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας 111-97 και ισοφαρίζοντας τη σειρά στο 1-1, η οποία θα μεταφερθεί στην Πενσιλβάνια για τους επόμενους δύο αγώνες.

Το σύνολο του Νικ Νερς πήρε τα ηνία από τα μέσα του δεύτερου δωδεκαλέπτου και δεν επέτρεψε στους «κέλτες» να επιστρέψουν παρά τις προσπάθειες που έκαναν, παίρνοντας έτσι το θετικό αποτέλεσμα και δίνοντας μια διαφορετική νότα στη σειρά.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βι Τζέι Έτζκομπ με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Ταϊρίζ Μάξι να έχει 29 πόντους και τον Πολ Τζορτζ να προσθέτει άλλους 19.

Στην αντίπερα όχθη, μοναδικοί διψήφιοι ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 36 πόντους και ο Τζέισον Τέιτουμ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει σημείο αναφοράς στο ΝΒΑ, οι Λέικερς επικράτησαν 101-94 των Ρόκετς και έκαναν το 2-0 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία ακόμη ηγετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς μια ομάδα που συνεχίζει να αγωνίζεται χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς. Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι Λέικερς δείχνουν χαρακτήρα και βρίσκουν λύσεις μέσα από ομαδική προσπάθεια.

Στο πλευρό του Τζέιμς, ο Μάρκους Σμαρτ ήταν καθοριστικός με 25 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Λουκ Κέναρντ πρόσθεσε 23 πόντους, βάζοντας κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά.

Μάλιστα, ο Σμαρτ βρήκε τον ΛεΜπρόν σε μία εντυπωσιακή φάση για κάρφωμα 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη, με τον Κέναρντ να βάζει τις τελευταίες βολές που «σφράγισαν» το αποτέλεσμα.