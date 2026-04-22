Ο αριθμός των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασε σε ιστορικό ρεκόρ το 2025, αγγίζοντας τα 64,2 εκατομμύρια άτομα.

Πρόκειται για αύξηση περίπου 2,1 εκατομμυρίων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Έρευνας και Ανάλυσης της Μετανάστευσης (CReAM) του ανεξάρτητου ερευνητικού ιδρύματος RFBerlin.

Η μελέτη, που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, επισημαίνει ότι το 2010 ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε 40 εκατομμύρια. Η αύξηση αποτυπώνει τη συνεχή ενίσχυση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ την τελευταία δεκαπενταετία.

Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο προορισμό για όσους έχουν γεννηθεί εκτός χώρας, με 18 εκατομμύρια κατοίκους ξένης καταγωγής, εκ των οποίων το 72% βρίσκεται σε ηλικία απασχόλησης. Την ίδια στιγμή, η Ισπανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πρόσφατη αύξηση, με επιπλέον 700.000 άτομα να προστίθενται στον πληθυσμό των 9,5 εκατομμυρίων μεταναστών της.

«Η Γερμανία παραμένει ο κύριος προορισμός για μετανάστες στην Ευρώπη, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και –σε έναν σημαντικό βαθμό– σε σχέση με τον πληθυσμό της», σχολιάζει ο Τομάζο Φρατίνι, ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα μοντέλα μετανάστευσης διαφέρουν σημαντικά εντός της ΕΕ. Το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Κύπρος εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά μεταναστών σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Οι αιτήσεις ασύλου συγκεντρώνονται κυρίως στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες δέχονται σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου. Η Γερμανία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων συνολικά, που ανέρχεται σε 2,7 εκατομμύρια άτομα.