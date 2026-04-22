Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει επανειλημμένα drones και πυραύλους σε τροχιά κοντά στον εγκαταλελειμμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός σοβαρού ατυχήματος, δήλωσε στο Reuters ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας.

Ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο περιέγραψε λεπτομερώς σε γραπτές δηλώσεις τη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται να τιμήσει την Κυριακή την 40ή επέτειο της καταστροφής του Τσερνομπίλ το 1986.

Εκτός από τον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, η Ουκρανία διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται στη νότια περιφέρεια Ζαπορίζια και έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις αμέσως μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Τόσο η περιοχή του Τσερνομπίλ όσο και ο πυρηνικός σταθμός Χμελνίτσκι με τους δύο αντιδραστήρες στη δυτική Ουκρανία βρίσκονται στη διαδρομή πτήσης των ρωσικών υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal από την εισβολή, δήλωσε ο Κραβτσένκο.

Τριάντα πέντε πύραυλοι Kinzhal έχουν εντοπιστεί σε διάφορες αποστάσεις, σε ακτίνα περίπου 20 χλμ. (12 μιλίων) από τις εγκαταστάσεις του Τσερνομπίλ ή του σταθμού του Χμελνίτσκι, ανέφερε. Από αυτούς, 18 πέρασαν σε απόσταση περίπου 20 χλμ. και από τις δύο εγκαταστάσεις κατά την ίδια πτήση, πρόσθεσε.

«Τέτοιες απογειώσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από καμία στρατιωτική άποψη. Είναι προφανές ότι οι πτήσεις πάνω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τον εκφοβισμό και τον τρόμο», δήλωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με αυτό το άρθρο.

Ο οργανισμός εποπτείας της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε ότι έχει αναφερθεί συχνά για στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή των πυρηνικών σταθμών και για επιθέσεις σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς που είναι ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια.

«Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΑΕ (Ραφαέλ) Γκρόσι έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βαθιά ανησυχία του για τους κινδύνους και τις απειλές που ενέχουν αυτές οι στρατιωτικές δραστηριότητες για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία», ανέφερε.

«Ο Γενικός Διευθυντής έχει επίσης ζητήσει επανειλημμένα τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις, ο Κραβτσένκο ανέφερε ότι πύραυλοι «Κινζάλ» έπεσαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια της πτήσης τους και προσγειώθηκαν σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από τον πυρηνικό σταθμό του Χμελνίτσκι.

Δεν ήταν σαφές για ποιο λόγο έπεσαν οι πύραυλοι, αλλά ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι τα συντρίμμια δεν έφεραν κανένα σημάδι που να υποδηλώνει ότι είχαν αναχαιτιστεί.

Από τον Ιούλιο του 2024, όταν η Ρωσία ξεκίνησε σφοδρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι τα ραντάρ έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 92 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την ασπίδα ακτινοβολίας του εργοστασίου του Τσερνομπίλ.

Ο πραγματικός αριθμός των πτήσεων, όπως ανέφερε ο Κραβτσένκο, ήταν σχεδόν σίγουρα πολύ μεγαλύτερος από 92, καθώς τα ίχνη που εμφανίζονται στα στρατιωτικά ραντάρ της Ουκρανίας μπορεί να αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα drone, ενώ μερικές φορές τα drone δεν εμφανίζονται καθόλου.

«Οι σκόπιμες πτήσεις (drone) με ισχυρή κεφαλή πάνω από μια πυρηνική εγκατάσταση είναι τουλάχιστον εξαιρετικά ανεύθυνες και υποδηλώνουν πλήρη αδιαφορία… για την ασφάλεια των αμάχων, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη», είπε.

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ένα αντικείμενο που αναγνωρίστηκε από την Ουκρανία ως ρωσικό drone μεγάλης εμβέλειας χτύπησε την εγκατάσταση του Τσερνομπίλ, διαπερνώντας την ασπίδα συγκράτησης της ακτινοβολίας.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τότε τη ρωσική εμπλοκή, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του δεν στοχεύουν πυρηνικές υποδομές και ότι η Ουκρανία πιθανότατα πραγματοποίησε η ίδια την επίθεση ως «πρόκληση».

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει εκτιμήσει ότι θα κοστίσει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ (588 εκατομμύρια δολάρια) για την αποκατάσταση των ζημιών και ότι χωρίς τέτοιες εργασίες «μη αναστρέψιμη διάβρωση» της κατασκευής θα ξεκινήσει σε τέσσερα χρόνια.

Μια έρευνα που διεξήχθη από Ουκρανούς εισαγγελείς εκτίμησε ότι η ρωσική επίθεση ήταν πιθανώς σκόπιμη, δήλωσε ο Κραβτσένκο.

Πηγή: Reuters