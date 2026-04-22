Ο ΠΑΟΚ γιόρτασε τα γενέθλια των εκατό χρόνων του με μια ωραία εκδήλωση στην Πλατεία Αριστοτέλους. Προφανώς ο χώρος επιλέχτηκε για να φανεί πως είχαμε να κάνουμε με μια γιορτή της ίδιας της πόλης της Θεσσαλονίκης: ως ιδέα ήταν έξυπνη.

Θα ήταν βέβαια προτιμότερο η γιορτή να συνδυαστεί με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πράγμα που ήταν και ο μεγάλος στόχος. Αλλά δεν είναι όλα όπως τα θέλουμε.

Αλλαγή

Και η ΑΕΚ στα εκατό της χρόνια δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα: τότε, πριν από δυο σεζόν δηλαδή, το είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ που με τέσσερις νίκες στη σειρά στα πλέι οφ είχε φέρει τα πάνω – κάτω, μολονότι μάλιστα είχε μπει στη διαδικασία ξεκινώντας με ήττα στην Τούμπα από τον Αρη.

Δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα στην επέτειο των εκατό του χρόνων και ο Παναθηναϊκός. Οχι μόνο. Το 2008 όταν και τα γιόρτασε με μια ωραία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής διοργανώθηκαν εναντίον της διοίκησής του συλλαλητήρια κι έζησε μια σεζόν απερίγραπτης γκρίνιας που ολοκληρώθηκε με την αλλαγή της μετοχικής του σύνθεσης και την έναρξη της σύντομης περιόδου της πολυμετοχικότητας.

Φαίνεται ότι και στις τρεις αυτές ομάδες η απαίτηση για την κατάκτηση του τίτλου λόγω των γενεθλίων τους έκανε κακό: βάρυνε ακόμα πιο πολύ τις έτσι κι αλλιώς μεγάλες προσδοκίες που παραδοσιακά κουβαλάνε.

Το βάρος αυτό το σήκωσε πέρυσι πιο άνετα ο Ολυμπιακός που κατέκτησε το νταμπλ. Για έναν απλό λόγο: γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο συνηθισμένος στον πρωταθλητισμό και η διοίκησή του μετέτρεψε αυτή την έξτρα πίεση σε επιπλέον κίνητρο.

Γιορτή

Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το Σάββατο το Κύπελλο Ελλάδος και να δώσει στους οπαδούς του τη δυνατότητα να συνδυάσουν την επέτειο όχι απλά με μια ωραία γιορτή όπως αυτή που διοργανώθηκε στην Πλατεία Αριστοτέλους αλλά και με μια επιτυχία.

Το Κύπελλο είναι πάντα μια κάποια παρηγοριά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα αποκτήσει και μια κάπως πιο λαμπρή διάσταση. Το ωραίο στην ιστορία είναι ότι και ο ΟΦΗ γιορτάζει τα εκατό του χρόνια και το θέλει κι αυτός!

Για αυτό άλλωστε κι αντέδρασε εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την τοποθέτηση μόνο ελλήνων διαιτητών στον τελικό. Το ότι ο άρχοντας του αγώνα στο συγκεκριμένο ματς θα ήταν Ελληνας είναι δεδομένο: η ΚΕΔ είχε ενημερώσει από την αρχή της σεζόν ότι τα ματς του Κυπέλλου θα τα διευθύνουν έλληνες διαιτητές.

Αλλά στο VAR έπρεπε να είναι κάποιος ξένος: γιατί αυτό θα συνέβαινε αν αντίπαλος του ΠΑΟΚ ήταν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟ.

Ο αρχιδιαιτητής Λανουά όρισε τελικά διαιτητή τον Ευαγγέλου και στο VAR τον Παπαπέτρου. Που σημαίνει ότι ο Βασίλης Φωτιάς έχει πάψει να είναι ο αγαπημένος του όπως καιρό τώρα φαινόταν…

Ραζβάν

Ας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε καλά στο ματς στον Βόλο και θα έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Τυχόν κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ θα σημαίνει ότι θα τελειώσει ήσυχα και ωραία και η σεζόν για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αν ωστόσο ο ΠΑΟΚ χάσει το Κύπελλο ίσως για πρώτη φορά υπάρξει πραγματικά πιθανότητα διαζυγίου του ρουμάνου προπονητή με τον ΠΑΟΚ – κι αν αυτό συμβεί το διαζύγιο θα είναι και συναινετικό. Πολλοί που δηλώνουν ότι γνωρίζουν καλά τον Λουτσέσκου ισχυρίζονται ότι η πρόσφατη απώλεια του πατέρα του μοιάζει να τον έχει επηρεάσει σε πολλά.

Και η πρόταση της ομοσπονδίας της χώρας του να αναλάβει την Εθνική ομάδα δεν τον αφήνει εντελώς αδιάφορο, ίσα – ίσα. Η δημοτικότητά του παραμένει στα ύψη κι αυτό φάνηκε από την αποθέωση που γνώρισε και τη Δευτέρα το βράδυ στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Αλλά το θέμα με τον Ραζβάν δεν είναι ποτέ η σχέση του με τους άλλους: το βασικό είναι να αισθάνεται καλά ο ίδιος…

Μπενίτεθ

Αυτός που πρέπει σαφώς να ανησυχεί για τη συνέχεια της καριέρας του στην Ελλάδα είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Η ανησυχία δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΠΑΟ έχασε από τον Ολυμπιακό: το αήττητο σερί του για 11 ματς κάποια στιγμή θα σταματούσε.

Αλλά υπάρχουν δυο πράγματα που πρέπει κανείς να επισημάνει. Το πρώτο ότι αυτό το περίφημο σερί αποδείχτηκε ότι δεν είχε προκαλέσει κανέναν απολύτως ενθουσιασμό ούτε στους οπαδούς, ούτε εντός της ομάδας, αλλά και ούτε στους διοικητικούς παράγοντες: με την πρώτη ήττα υπήρξαν επιθέσεις, φήμες και δυσαρέσκεια.

Το δεύτερο γεγονός άξιο επισήμανσης είναι ότι αρκούσε μια ήττα για να βγει στο φως ότι υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στον ισπανό κόουτς και παράγοντες του ΠΑΟ: αυτό επισημαίνεται από όλους τους ρεπόρτερ της ομάδας – πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι κοινώς αποδεκτό.

Ακούγεται όλο και πιο πολύ πως ο μεν Μπενίτεθ πιστεύει πως ο ΠΑΟ για να κάνει πρωταθλητισμό χρειάζεται έμπειρους παίκτες, η δε διοίκηση θα ήθελε ο πρωταθλητισμός του χρόνου να συνδυαστεί με την ανάδειξη και την πρόοδο πολλών νέων παικτών στους οποίους ο ΠΑΟ έχει επενδύσει – τα ονόματα των Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Κάτρη, Κοντούρη, Τεττέη, Παντελίδη είναι στο στόμα όλων.

Αυτή η διαφορά έφερε στο προσκήνιο τα ονόματα του Λέτο και του Πέδρο Μαρτίνς στον ρόλο υποψήφιων αντικαταστατών του κόουτς.

Προβληματισμός

Το ενδιαφέρον στην ιστορία είναι ότι ο μεν Μαρτίνς δηλώνει πως αγνοεί το ενδιαφέρον, ο δε Λέτο πρέπει να κοιτάξει να μη χάσει σήμερα η Κηφισιά, στην εμβόλιμη αγωνιστική των πλέι άουτ, γιατί δεν αποκλείεται ακόμα και να απολυθεί!

Η Κηφισιά πάει σήμερα στη Λάρισα να βρει την ΑΕΛ που μοιάζει να παίζει τα ρέστα της: αν ηττηθεί μπορεί από το πουθενά να χρειαστεί να δώσει μάχη παραμονής, αφού ο Πανσερραϊκός που περιμένει στις Σέρρες τον Ατρόμητο και ο Αστέρας Τρίπολης που φιλοξενεί τον Παναιτωλικό δεν αστειεύονται πλέον.

Με ήττα η Κηφισιά μπορεί να έχει στους 3 βαθμούς πίσω της τον Πανσερραϊκό, με 4 την ΑΕΛ και με 5 τον Αστέρα – θυμίζω πως έχει να πάει και στην Τρίπολη. Ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας ακούει και συμβουλεύεται ακόμα τον Στέφανο Κοτσόλη που στο μεταξύ δουλεύει στον ΠΑΟ κι ο Κοτσόλης είναι από τους υποστηρικτές του Λέτο.

Αλλά αν ηττηθεί η Κηφισιά σήμερα, σίγουρα θα υπάρξει προβληματισμός…