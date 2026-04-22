Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης, μετά την ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, παρουσίασε με δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκε η μόνιμη ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους αυξάνεται πλέον από τα 250 στα 300 ευρώ καθαρά. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, γεγονός που επιτρέπει σε επιπλέον 420.000 πολίτες να ενταχθούν στη λίστα των δικαιούχων.

Το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων να αγγίζει πλέον τα 1,87 εκατομμύρια. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται στα 198 εκατ. ευρώ.