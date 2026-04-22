Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος, επισήμανε στη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ πως «είμαι αναγκασμένος να ξεκινήσω από κάποια που ακούσαμε. Το μόνο που δεν ακούσαμε από εσάς είναι ότι ‘νόμος είναι το δίκιο του αγρότη’. Ποιου αγρότη όμως; Του Φραπέ, του Χασάπη, της Σεμερτζίδου».

«Πρώτο βασικό ερώτημα: Έχουμε την ευθύνη να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Έχουμε ακούσει διάφορα περί τοξικότητας και δικαιοσύνης. Έχουμε ακούσει άνθρωπο να λέει για ‘συμμορία της Κοβέσι’. Έχουμε τον κ. Γεωργιάδη που σας λέει ότι σας εκβιάζει. Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του, ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε.

Μίλησε για τον κ. Μελά, λέγοντας ότι ήταν αυτός που «ξήλωσε την εγκύκλιο ελέγχων του κ. Βάρρα». Έκανε λόγο για «κυνήγι» της κυβέρνησης στην Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Ο κ. Ηλιόπουλος διάβασε, επίσης, συνομιλίες από τη δικογραφία.