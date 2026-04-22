Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Ληναίος, ο σπουδαίος θεατράνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό. Ο Ληναίος υπήρξε ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας, ενώ ασχολήθηκε ενεργά και με την πολιτική, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Α΄ Αθηνών την περίοδο 1989 – 1990.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Αθηνών το 1951 και στη συνέχεια, το 1969, από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Royal Academy of Dramatic Art – RADA) του Λονδίνου. Από το 1954 έως το 1967 συνεργάστηκε με περισσότερους από 20 θιάσους, συμμετέχοντας σε περίπου 100 θεατρικά έργα.

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε πλήθος κινηματογραφικών ταινιών, ραδιοφωνικών εκπομπών και τηλεοπτικών παραγωγών. Από το 1970 ανέλαβε τη σκηνοθεσία και πρωταγωνίστησε σε 50 θεατρικά έργα, συνεχίζοντας τη δημιουργική του πορεία και στα μέσα ενημέρωσης.

Η θεατρική του παρακαταθήκη

Ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε ιδρυτής του θιάσου Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο, που στεγάστηκε στο θέατρο Άλφα της Αθήνας. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συγγραφή, υπογράφοντας διηγήματα όπως το «Μερικοί θάνατοι» και μελέτες όπως «Σύγχρονο θέατρο» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο αξιοποιήθηκε στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Το 1966-1967 διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών, θέση από την οποία παύθηκε από τη χούντα λόγω των πολιτικών του φρονημάτων. Από το 1975 υπήρξε σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ) και από το 1977 του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου, ενώ ήταν και μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.

Η προσωπική του ζωή

Ο Ληναίος ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Έλλη Φωτίου. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα, που διετέλεσε επί σειρά ετών διευθύντρια του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και τον Αλέξη.