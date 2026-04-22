Δεν τολμάει κανείς, ούτε από την αντιπολίτευση, να το πει ανοιχτά, όπως ανέφερε την ώρα που τον έπνιγε το αντιπολιτευτικό του δίκιο σε ζωντανή σύνδεση από την Εσπερία. Αλλά εκείνος δεν δίστασε: «Οι εκλογές του ’23 ήταν πειραγμένες», αναφώνησε ο συριζαίος ευρωβουλευτής.

«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη έγινε μπλε; Η Δυτική Μακεδονία; Πώς έγιναν αυτά; Δεν ήταν επιρροή της κοινής γνώμης;», αναρωτήθηκε. Κι ύστερα, εξήγησε ότι η καταγγελία του δεν είναι γενική, «είναι συγκεκριμένη, με τα data και τα δεδομένα, το χρήμα πώς διακινούνταν, και τις παρακολουθήσεις». Στην ανάλυση του Κώστα Αρβανίτη, το σύστημα είχε δύο βραχίονες, «ο ένας παρακολουθούσε κι ο άλλος μοίραζε» και διπλό στόχο «να βγάλει τον Τσίπρα απ’ τη μέση» και «να τελειώσουμε με την Αριστερά».

«Είναι σαφές ότι διαμόρφωσαν συνειδήσεις και καταστάσεις στην περιφέρεια», κατέληξε. Ο αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς μίλησε για εξαγορά ψηφοφόρων, δηλαδή. Η ΝΔ στην προηγούμενη εθνική αναμέτρηση δεν κέρδισε λόγω της επιδοματικής της πολιτικής, υποστήριξε. Νίκησε αγοράζοντας ψήφους σε παραδοσιακά κάστρα της Κεντροαριστεράς (που καταλήφθηκαν από το κόμμα του αργότερα) με παροχές. Η κατηγορία είναι βαριά· κι όμως, παρά το οργίλο του ύφος, τη διατύπωσε με την ελαφρότητα που χαρακτηρίζει τον χώρο του.

Ελαφρότητα

Τη διατύπωσε, με άλλα λόγια, ξεχνώντας βολικά ότι η πρώτη φορά Αριστερά ήρθε το 2015 υποσχόμενη να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ. Ή πώς το 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε περίπου μισή σύνταξη, που τη βάφτισε 13η σύνταξη, μόλις 19 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές.

Με μια γρήγορη ματιά σε δημοσιεύματα του Μαΐου εκείνης της χρονιάς, μπορεί κανείς να θυμηθεί ότι πολλοί δικαιούχοι πήγαν στις ευρωκάλπες την Κυριακή, 26 του μήνα, έχοντας δει στους λογαριασμούς τους αναδρομικά, κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, επίδομα παιδιού, ενοικίου και πάει λέγοντας, την Παρασκευή, 24. Βέβαια, αυτά τα χρήματα, κατά την άποψη των θαυμαστών του Τσίπρα, δεν δόθηκαν με σκοπό να επηρεαστεί η ψήφος όσων τα πήραν.

Σύμφωνα με τη συριζαϊκή οπτική γωνία, οι πολίτες ψηφίζουν σαν πελάτες μόνο όταν η παροχολογία είναι γαλάζια – τότε, δεν υπάρχει σοφία στη λαϊκή ετυμηγορία. Αν έχει το δικό τους κομματικό χρώμα, πάλι, είναι κοινωνική αναδιανομή κι απόδειξη της αριστερής ενσυναίσθησης – οπότε, δεν κοιτούν τον λαό από τα υψίπεδα του ιδεολογικού τους ελιτισμού. Η ευκολία με την οποία καταφεύγουν σε λεκτικές υπερβολές, πάντως, μαρτυρά έναν βαθύτερο λόγο της δημοσκοπικής τους εξαΰλωσης: σήμερα η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος γνωρίζει ότι έλεγαν ψέματα στους εαυτούς τους όταν δήλωναν πως είχαν αυταπάτες.