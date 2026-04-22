Ισχυρή δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός ήδη από τις αρχές του 2026, με τα στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών να αποτυπώνουν σημαντική ενίσχυση τόσο των εισπράξεων όσο και της εισερχόμενης κίνησης.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 284,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, έναντι μόλις 89 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην εντυπωσιακή αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 83,2%, οι οποίες ανήλθαν στα 533,4 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατέγραψαν ηπιότερη άνοδο, κατά 23%, φθάνοντας τα 248,6 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικός παράγοντας για την άνοδο των εισπράξεων ήταν τόσο η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 44,5% όσο και η ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 28,7%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κάλυψαν το 85,9% των συνολικών καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Σε επίπεδο διμήνου, η εικόνα παραμένει εξίσου θετική. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 518,8 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 70,7%, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές ενισχύθηκαν κατά 19%.

Οι χώρες της ΕΕ

Ιδιαίτερη συμβολή στην άνοδο των εισπράξεων είχαν οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με αύξηση 95,1% τον Φεβρουάριο, αλλά και χώρες εκτός ΕΕ.

Ξεχωρίζει η ισχυρή άνοδος από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μεικτή εικόνα καταγράφεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εισπράξεις υποχώρησαν.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επισκέπτες τον Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο, κυρίως μέσω οδικών συνοριακών σταθμών.

Συνολικά, στο πρώτο δίμηνο του έτους οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38,5%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη και ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού.