Σαν σήμερα το 2024, η Κ19 του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία, κατακτώντας το UEFA Youth League και ανεβαίνοντας στην κορυφή της Ευρώπης στο επίπεδο των ακαδημιών.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή πορεία απέναντι σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, δείχνοντας χαρακτήρα, ποιότητα και απόλυτη αγωνιστική συνέπεια μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου σφράγισαν τον τίτλο και έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επίπεδο U19.

Η ιστορική αυτή επιτυχία αποτυπώνεται ξανά μέσα από το θεματικό ντοκιμαντέρ «Ολυμπιακός, ο Θρύλος», το οποίο είναι διαθέσιμο στο Amazon Prime Video, καταγράφοντας όλο το ταξίδι από τα πρώτα βήματα μέχρι τη στιγμή της απονομής.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στο Instagram θυμήθηκε την επίτευξη αυτού του σπουδαίου γεγονότος με σκηνές από το ντοκιμαντέρ ενώ επίσης στο βίντεο υπήρχαν και σκηνές από την πορεία των Ερυθρόλευκων μέχρι την κατάκτηση του UEFA Conference League, μόλις ένα μήνα μετά.

Ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι που έγραψε ιστορία για τον σύλλογο και το ελληνικό ποδόσφαιρο.