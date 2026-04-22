Η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύεται καθημερινά, υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την ομιλία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως και τις 25 Απριλίου.

Η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι της έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσει ως πρέσβης στην Ελλάδα. «Ο δεσμός μας είναι ιστορικός. Οι ιδρυτές μας εμπνεύστηκαν βαθιά από τη φιλοσοφία, την πολιτική αρετή και την πολιτική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας. Χωρίς την Ελλάδα, δεν θα υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τονίζοντας τη σημασία των ελληνικών αξιών για τη διαμόρφωση του αμερικανικού κράτους.

Η πρέσβης σημείωσε ότι «ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής κληρονομιάς στις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη στρατιωτική παράδοση». Επισήμανε επίσης πως το 2026 αποτελεί ιδιαίτερη χρονιά για τις ΗΠΑ, καθώς συμπληρώνονται 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους.

«Το να σηματοδοτήσουμε αυτή την κομβική στιγμή στην ιστορία της Αμερικής εδώ, στην Ελλάδα – τη γενέτειρα της δημοκρατίας – αποτελεί μεγάλη ευθύνη», είπε χαρακτηριστικά. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τις κοινές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε ότι η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ δεν περιορίζεται σε δηλώσεις, αλλά αποδεικνύεται με πράξεις. «Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας είναι ισχυρές και αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη και για τις δύο χώρες μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές εξαγωγές ενισχύουν την ελληνική οικονομία με ενέργεια και τεχνολογία, ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ναυτιλίας στις ΗΠΑ.

Ενεργειακές και τεχνολογικές συνεργασίες

Η πρέσβης αναφέρθηκε στις πρόσφατες συμφωνίες που υπογράφηκαν ανάμεσα στις δύο χώρες. Μεταξύ αυτών, η ιστορική συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικής ενέργειας μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία, καθώς και η πρώτη μακροπρόθεσμη συνεργασία για την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή. Επίσης, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Exxon Mobil και της Hellenic Energean για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

«Ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί προμηθευτή ενέργειας για την περιοχή είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε», υπογράμμισε η πρέσβης, προσθέτοντας ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας επεκτείνεται και σε νέους τομείς, όπως η διασφάλιση κρίσιμων ορυκτών και η ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και πληροφορικής.

Αμυντική συνεργασία και κοινές αξίες

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανακοίνωσε επίσης τη συνεργασία της Ελλάδας με την πολιτεία της Φλόριντα μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Σχέσης Πολιτειών της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το ως μια από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες ασφάλειας. «Πρόκειται για μια συνεργασία που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα», σημείωσε, αναφερόμενη σε τομείς όπως η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα και η προστασία υποδομών.

«Όταν Αμερικανοί και Έλληνες στέκονται δίπλα-δίπλα, ενωμένοι με κοινές αξίες και κοινό σκοπό, δεν υπάρχει όριο σε ό,τι μπορούμε να επιτύχουμε», υπογράμμισε η πρέσβης. Αναφέρθηκε, τέλος, στον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής διασποράς στις ΗΠΑ και στη συμβολή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση των δεσμών των δύο λαών.

«Οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας εμπλουτίζονται από τους απίστευτους δεσμούς μεταξύ των λαών μας, δεσμούς που προσπαθώ σκληρά να ενισχύσω», κατέληξε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καλώντας σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ για ένα κοινό μέλλον ανάπτυξης και σταθερότητας.