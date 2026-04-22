Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στη Βουλή με την άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Κατερίνα Παπακώστα: Ψήφισαν 288 υπέρ 287, κατά 1

Κώστα Αχ. Καραμανλή: υπέρ 286, κατά 2

Κεφαλογιάννης: υπέρ 286, κατά 2

Μηταράκης: υπέρ 286, κατά 2

Τσιάρας: ψήφισαν 287, υπέρ 285, κατά 2

Σκρέκας: ψήφισαν 288 υπέρ 286 κατά 2

Βαρτζόπουλος: 286 υπέρ, κατά 2

Σενετάκης: 286 υπέρ, κατά 2

Βασιλειάδης: 286 υπέρ, κατά 2

Μπουκώρος: 286 υπέρ, κατά 2

Λεονταρίδης: 286 υπέρ, κατά 2

Αθανασίου: 285 υπέρ, κατά 2, παρών 1

Χατζηβασιλείου: 286, κατά 2

Οι τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων

«Είναι δημοκρατική μας υποχρέωση να σεβαστούμε την επιθυμία των συναδέλφων μας βουλευτών, να αρθούν οι ασυλίες τους, ώστε να αποδείξουν το δίκιο τους, με τα στοιχεία που διαθέτουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να στερήσουμε αυτό το δικαίωμα τους αλλά να τους δώσουμε την ευκαιρία να αποδοθούν, όπως πρέπει να αποδοθούν στην ελληνική κοινωνία», είπε κλείνοντας τη συζήτηση στη Βουλή, επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο βουλευτής απάντησε σε εκείνους που «με μεγάλη ευκολία μιλούν για κυβερνήσεις υποδίκων», κάνοντας μνεία σε παλαιότερες αποφάσεις άρσης βουλευτών από άλλα κόμματα, για πράξεις όπως απειλές κατ΄εξακολούθηση, συνέργεια σε ψευδείς βεβαιώσεις με σκοπό τον προσπορισμό χιλιάδων ευρώ, στα όρια των κακουργημάτων, για υποθέσεις φωτογραφικών προκηρύξεων, καταγγελιών για δωροληψία, αντιποίησης επαγγέλματος, παραβάσεις καθήκοντος σχετικά με απευθείας αναθέσεις, για απιστία με ζημιές άνω των 460.000 ευρώ, για βουλευτές που παραβίασαν την εργατική νομοθεσία ακόμη και άρση ασυλία για υπόθεση που αφορούσε ναρκωτικές ουσίες και άρση ασυλίας για σοβαρή διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων. «Δεν δεχόμαστε λοιπόν μαθήματα από κανέναν και απαιτούμε σεβασμό. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να εκκαθαρίσει τις υποθέσεις αυτές, δίχως να παρεμβαίνουμε, με σαφές όμως δημοκρατικό αίτημα, το πολιτικό μας σύστημα να μην μείνει σε ομηρία, λόγω αργοπορίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και πρόσθεσε ότι οι δεκατρείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πήραν μια δύσκολη αλλά συνάμα σωστή απόφαση.

«Πρόκειται για την απόφαση να σταθούν μπροστά στο πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν. Πρόκειται για απόφαση την οποία, ως πλειοψηφία επιδοκιμάζουμε και η οποία μας δοκιμάζει, γιατί μιλάμε για συναδέλφους μας. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι σωστή απόφαση. Οι δεκατρείς συνάδελφοί μας στάθηκαν μπροστά μας με αξιοπρέπεια, στάθηκαν με τα επιχειρήματά τους, στάθηκαν με την αλήθεια τους. Είναι λοιπόν δημοκρατική μας υποχρέωση να σεβαστούμε την επιθυμία τους, να αρθούν οι ασυλίες τους, ώστε να αποδείξουν το δίκιο τους, με τα στοιχεία που διαθέτουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να στερήσουμε αυτό το δικαίωμα τους αλλά να τους δώσουμε την ευκαιρία να αποδοθούν, όπως πρέπει να αποδοθούν στην ελληνική κοινωνία», είπε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Στη σημερινή συζήτηση ακούσαμε μια μαχητική υπεράσπιση των βουλευτικών παρεμβάσεων των λεγόμενων “ρουσφετιών”. Θα μπορούσε να την τιτλοφορήσει κανείς “Αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου”· Κάπως έτσι θα μπορούσα να την τιτλοφορήσω», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής. «Η άρση της ασυλίας, ιδίως μετά την τελευταία αναθεώρηση, είναι υποχρεωτική, εκτός και αν αναφέρεται σε κοινοβουλευτική δραστηριότητα ή εν γένει πολιτική δράση. Λοιπόν, ούτε στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα ούτε στην εν γένει πολιτική δράση ανήκουν παράνομες -φερόμενες ως παράνομες- εξυπηρετήσεις. Να είμαστε σαφείς σε αυτό! Ούτε μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι καλύπτεται από το άρθρο 62. Αλλιώς, αν το δεχτούμε αυτό, πρέπει να πούμε ότι είναι συνταγματικώς προστατευόμενο έννομο αγαθό το “ρουσφέτι”. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε τι κάνετε, αλλά μην το θεωρητικοποιείτε κιόλας – μην το πηγαίνετε και σε επίπεδο Συνταγματικού Δικαίου», σημείωσε επίσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Στη στάση της κυβέρνησης σε κρίσιμες υποθέσεις, όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. «Αρνηθήκατε ακόμη και τη διερεύνηση ευθυνών, προστατεύοντας πολιτικά πρόσωπα και χειροκροτώντας εκείνους που όφειλαν να λογοδοτήσουν» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και υπογράμμισε ότι «η διαχείριση κοινοτικών πόρων και η δημιουργία πελατειακών σχέσεων συνδέονται άμεσα με την παραγωγή πολιτικού αποτελέσματος, κάνοντας λόγο για «αδιαφάνεια, διασπάθιση δημόσιου χρήματος και κομματικό μηχανισμό που στηρίζεται σε εξαρτήσεις». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη Βουλή ως εργαλείο πολιτικής σκοπιμότητας, είτε αποφεύγοντας τη διερεύνηση υποθέσεων είτε δημιουργώντας επικοινωνιακές αποπροσανατολιστικές κινήσεις. «Κάθε φορά που κινδυνεύει να αποκαλυφθεί η αλήθεια, είτε κλείνετε διαδικασίες είτε μετατοπίζετε τη συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παρακολουθήσαμε μια σειρά τοποθετήσεις… αλτρουιστικού χαρακτήρα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το φωτοστέφανο τους έλειπε ενώ είναι βουτηγμένοι, ψυχή τε και σώματι, στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής που φτωχοποιεί τον λαό. Και βεβαίως παρακολουθήσαμε ένα ακόμα επεισόδιο συγκάλυψης του σκανδάλου τιου ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. «Δημιουργήσατε μια βιομηχανία εξαγοράς και χειραγώγησης συνειδήσεων, αξιοποιώντας διάφορα τρωκτικά. Το ρουσφέτι ανέκαθεν ήταν και θα παραμείνει, όχι μια απλή γραφειοκρατική διευκόλυνση, όπως λέτε, αλλά ένα μηχανισμός εξαγοράς και εγκλωβισμού», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ και πρόσθεσε ότι είναι και η ίδια η ΕΕ υπεύθυνη για τα σκάνδαλα αυτά, που αποτελεί τον ορισμό της διαφθοράς, διότι είναι «Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι και των πολυεθνικών».

«Εδώ που έχουμε φτάσει, έχουμε την ευθύνη να υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε ακούσει από την κ. Βούλτεψη, που έχει κάνει άθλημα τις επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι περίπου είναι Ρώσοι πράκτορες, έχουμε ακούσει διάφορα περί τοξικότητας και στοχοποίησης», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος καταθέτοντας στα πρακτικά έως και μια αναδημοσίευση που έχει κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης η οποία μιλούσε για «συμμορία της Κοβέσι». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς δεν παρέλειψε σε όσους επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συμπεριλάβει τον υπουργό Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη. «Για να συνεννοηθούμε λίγο, όντως κάποιος σας εκβιάζει. Αλλά δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι ο άνθρωπος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θυμόταν αν λεγόταν Ντίλαν ή Ντίλιαν, ευτυχώς δεν τον είπε Μπομπ Μάρλεϊ», σχολίασε ο κ. Ηλιόπουλος. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει στη θέση της την κ. Τυχεροπούλου, «τη μοναδική που έχει κυνηγήσει δηλαδή, σε αντίθεση με εκείνους που σφήνωναν ΑΦΜ και παραμένουν κανονικά στις θέσεις τους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης παρατήρησε πως «από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το «σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση έπαιξε ένα και μόνο παιχνίδι: την προστασία των υπουργών της και δι΄αυτών, το Μαξίμου, αυτών δηλαδή που φέρουν την μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη και για την ποινική, θα δείξει η δικαιοσύνη». Είναι απολύτως αδύνατο, ο πρωθυπουργός να είχε άγνοια, για όλα αυτά, είπε ο βουλευτής της «Νίκης» και πρόσθεσε ότι «το σύστημα των παράνομων επιδοτήσεων, ήταν σύστημα πελατειακής εξαγοράς ψήφων και παράνομου πλουτισμού και θα ήταν αφελής κανείς αν πίστευε ότι αυτός ο πλουτισμός, αφορούσε μόνο τους άμεσους αποδέκτες». Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσε πανίσχυρο εργαλείο, για να διατηρηθεί στην εξουσία, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, είπε ο κ. Τσιρώνης.