Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μόλις ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η «Διακήρυξη των Δελφών» μεταξύ Ελλάδας και χωρών Δυτικών Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας το σημερινό ρεπορτάζ των Νέων για τη νέα βαλκανική συμμαχία.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σχετικά με τη νέα διακήρυξη, πρόκειται για ανανέωση της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης» του 2003, με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ μέσω ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Επιπλέον, ο Γιώργος Γεραπετρίτης προανήγγειλε και επίσημα την επικείμενη αποστολή του στα Δυτικά Βαλκάνια η οποία, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες ενώ σχετικά με την περίοδο της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ο ίδιος δεσμεύτηκε οτι η ευρωπαϊκή οικογένεια θα υποδεχθεί τότε ένα ή περισσότερα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από αυτήν την εξέλιξη η ΕΕ θα γίνει πιο ισχυρή.

Βαλκανική συμμαχία στους Δελφούς

Με το βλέμμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η χώρα μας θα έχει την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ, περίοδο για την οποία η στόχευση της ελληνικής διπλωματίας επιτάσσει την ένταξη του πρώτου (και πιο έτοιμου) από τα έξι κράτη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τους Δελφούς θέτει κατ’ ουσίαν σήμερα σε εφαρμογή το σχέδιο της Αθήνας, το οποίο θα λάβει σάρκα και οστά τις επόμενες βδομάδες με την περιοδεία του ιδίου στις πρωτεύουσες των έξι χωρών.

Στην ανάγκη ευθυγράμμισης των Δυτικών Βαλκανίων με τις αξίες της ΕΕ, με φόντο τη γεωπολιτική αναγκαιότητα, αναφέρθηκε χθες και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας πως θα πρέπει να πετύχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ώστε η ευρωπαϊκή ήπειρος «να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή».

