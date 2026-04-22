Η αλήθεια είναι πως θα ήταν προτιμότερο το Φόρουμ των Δελφών να γινόταν λίγο αργότερα, ώστε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας να ερχόταν μια άλλη στιγμή και να υπήρχε κάποια χρονική απόσταση ανάμεσα στην επίσκεψή της και τα όσα εξωφρενικά ειπώθηκαν και γράφτηκαν από στελέχη αυτής της κυβέρνησης για την ίδια, για τον θεσμό που υπηρετεί και για τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς. Προτιμότερο όχι για την επισκέπτρια, που έχει αποδείξει ότι είναι σκληρό καρύδι, αλλά για τους οικοδεσπότες, που λόγω της άγνοιας ή/και της αλαζονείας τους έχουν καταφέρει να εκτεθούν.

Το να εξαπολύσει τις επιθέσεις ο αρμόδιος υπουργός, που γνωρίζει – ή θα έπρεπε να γνωρίζει – τα ζητήματα, θα μπορούσε κανείς να το καταλάβει. Στην προσπάθεια όμως να αποδομηθεί και να απαξιωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρωταγωνιστεί για άλλη μια φορά ένας άσχετος, ο «συνήθης ύποπτος» Αδωνις Γεωργιάδης. Και λέει απίθανα πράγματα, προφανώς για δικούς του λόγους, χωρίς να τον επαναφέρει στην τάξη ο πολιτικός του προϊστάμενος. Οτι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι «μη σοβαρός» και «υπό δοκιμή». Οτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραβιάζει το ελληνικό Σύνταγμα και η Ελλάδα θα μπορούσε να αποχωρήσει από αυτήν. Οτι η απόφαση για την ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου είναι άκυρη. Οτι η αποστολή της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την τελευταία συνιστά επίθεση στη δημοκρατία.

Το τι ακριβώς συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το γιατί οι ρυθμίσεις της υπερισχύουν των ελληνικών νόμων και το ποιος αποφασίζει για τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, το αναλύει με εμπεριστατωμένο άρθρο του στο Syntagma Watch ο διακεκριμένος νομικός Κώστας Μποτόπουλος. Η θητεία των τριών ΕΕΕ, μεταξύ των οποίων και της Παπανδρέου, ανανεώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πέντε χρόνια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί τον επόμενο μήνα να προβεί στην τυπική επικύρωσή της. Ακόμη κι αν την απορρίψει, το ζήτημα θα επιστρέψει στο Λουξεμβούργο και την τελική απόφαση θα λάβει, ως μόνη αρμόδια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οχι λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν κρίνει κυριαρχικά επί των αιτημάτων της Εισαγγελίας, όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Φλωρίδης, κι αυτό θα έχει την ευκαιρία, αν χρειαστεί, να του το διευκρινίσει κατά τη σημερινή τους συνάντηση η Λάουρα Κοβέσι.

Ενδιαφέρουν όλα αυτά την ελληνική κοινωνία; Ναι, όσο οι υποκλοπές. Η αμφισβήτηση ευρωπαϊκών συνθηκών που η ίδια η κυβέρνηση συνυπέγραψε μπορεί να μη σχετίζεται με την ανεργία ή την ακρίβεια, σχετίζεται όμως με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της χώρας. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι άλλο: είναι θεμιτό η κυβέρνηση να επιτίθεται με σκαιό τρόπο σε έναν «θεσμό του Κράτους Δικαίου», όπως χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, προκειμένου να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη;